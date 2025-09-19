Afrique: Gianni Infantino félicite les Aigles de Carthage pour leur qualification au Mondial 2026

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a reçu un coup de projecteur international. Son président, Moez Nasri, et le vice-président Houcine Jenaieh ont été reçus par Gianni Infantino, le président de la FIFA, au siège de l'instance mondiale à Zurich.

Cette rencontre a été l'occasion pour M. Infantino de féliciter chaleureusement les Aigles de Carthage pour leur brillante qualification à la Coupe du Monde 2026. Une victoire 1-0 contre la Guinée équatoriale le 8 septembre dernier a permis à l'équipe nationale d'assurer sa place au tournoi, avec deux journées d'avance dans les qualifications du Groupe H.

Une qualification historique et une reconnaissance internationale

Cette qualification est la septième de l'histoire de la Tunisie et la troisième consécutive, une performance qui témoigne de la solidité et de la régularité du football tunisien sur la scène mondiale. Au cours de la rencontre, Gianni Infantino a d'ailleurs qualifié la Tunisie de « référence pionnière » dans le football international, promettant son soutien total aux efforts continus de la FTF pour développer le sport dans le pays. Les discussions ont également porté sur de futurs projets de collaboration pour renforcer le football tunisien à tous les niveaux.

Ce succès sur le terrain et cette reconnaissance officielle de la FIFA confirment la montée en puissance de la Tunisie dans le monde du football. La prochaine Coupe du Monde, qui se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique, sera une nouvelle occasion pour les Aigles de Carthage de faire vibrer le coeur de leurs supporters.