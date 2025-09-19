Tunisie: L'ombre d'Alzheimer - 100 000 vies directement touchées

La présidente de l'Association tunisienne de lutte contre la maladie d'Alzheimer, Afef Hammami, a déclaré que plus de 100 000 personnes en Tunisie souffrent directement de la maladie d'Alzheimer. Des centaines de milliers de membres de leurs familles subissent également les répercussions psychologiques et sociales de cette maladie.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, le 21 septembre, la spécialiste en gériatrie a expliqué à l'agence TAP que ces statistiques alarmantes soulignent l'urgence de cette question de santé en Tunisie, qui nécessite une action coordonnée pour y faire face.

Une campagne de sensibilisation virtuelle

Le centre spécialisé dans le diagnostic précoce des troubles de la mémoire, AFA ENTER, organisera des événements virtuels le dimanche 21 septembre. Ces manifestations comprendront des directs avec des experts sur les plateformes de médias sociaux du centre.

L'objectif de cette campagne est de sensibiliser un maximum de personnes gratuitement. Elle se concentrera sur différents aspects de la maladie d'Alzheimer, notamment :

Les symptômes et le diagnostic précoce

La différence entre la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence

L'impact du diagnostic précoce sur la qualité de vie des patients

Les statistiques mondiales et en Tunisie (55 millions de personnes touchées dans le monde, un chiffre qui pourrait atteindre 140 millions d'ici 2050)

Des témoignages de familles tunisiennes vivant au quotidien avec la maladie

Le programme mettra également l'accent sur la prévention en abordant le rôle d'un mode de vie sain (nutrition, activité physique, exercices mentaux) et la gestion des facteurs de risque comme l'hypertension et le diabète. Le public sera encouragé à interagir avec les experts pour poser des questions.