Tunisie: Athlétisme - Mondiaux de Tokyo - Maroua Bouzayani, un potentiel olympique

Elle l'a manquée de peu cette troisième place, mais elle a fait le maximum et a enregistré une très belle performance dans ce 3.000 m steeple avec un nouveau record national de 9'01"46 .

Maroua Bouzayani avait quand même déjà battu un vieux record national de la distance. Elle a de nouveau amélioré son propre record national (9 min 04 s 93) établi le 30 août 2024.

Elle succède ainsi avec mérite à Habiba Ghribi qui a été pionnière de cette spécialité difficile, où on allie la technique à l'endurance et à la stratégie. Habiba Ghribi, médaillée d'or à Londres 2012, a réalisé un temps de (09'05"36).

Cela a été une course rapide et acharnée, qui a vu s'instaurer rapidement le groupe des prétendants et des suiveurs. Seule à pouvoir suivre ce rythme endiablé, notre représentante qui collait aux Kenyans, Éthiopiens, Bahreïnis d'origine kenyane. Il lui a manqué cette vitesse de pointe qui aurait pu lui permettre d'enlever cette troisième place qu'elle aurait amplement méritée.

Gageons qu'elle pourra mettre en objectif la descente sous les neuf minutes dans les prochaines apparitions. Il est de tradition qu'après un Mondial, il y a des meetings internationaux qui sont organisés de par le monde pour offrir aux athlètes l'occasion d'améliorer leurs temps.

Il lui restera à améliorer sa pointe de vitesse et ses franchissements avec le concours d'un bon analyste et une application particulière pour grignoter de substantielles secondes qui la porteront au rang des plus sérieuses prétendantes olympiques. De toutes les manières, son potentiel est là. Il faut savoir l'exploiter.

Il ne faudrait pas perdre de vue que la course des féminines a été plus difficile que celle des garçons. Les meilleurs des hauts plateaux étaient là.