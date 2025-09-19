Tunisie: Le Mois du Cinéma Documentaire - Des écrans en éveil

Du 18 septembre au 12 octobre, le Mois du cinéma documentaire (MCD) invite le public tunisien à un voyage cinématographique exigeant et engagé, entre projections, débats et master-classes, pour mettre en lumière la richesse du cinéma documentaire et ses voix singulières.

Le Mois du cinéma documentaire (MCD) a ouvert ses portes depuis hier jeudi 18 septembre avec la projection de «La Guêpe et l'orchidée» de Saber Zammour, coproduction tuniso-française, à 19h30 au Cinémadart de Carthage. Ce film raconte l'histoire d'un jeune migrant quittant son village pour Paris, ville qu'il a découverte sur un écran de télévision, laissant derrière lui un village déserté, tandis que la capitale, immense, se révèle encore plus vaste.

Cette édition, portée par l'association Échos cinématographiques en partenariat avec une société de distribution locale, s'adresse à un large public, aux professionnels et aux étudiants. Elle vise à créer des passerelles pour la diffusion du cinéma alternatif à travers le pays, en offrant un programme de projections accompagné de débats ouverts au public en présence des réalisateurs, et une tournée dans plusieurs villes.

La première semaine s'annonce à voix plurielles. «Les Miennes» de Samira El Mouzghibati (Belgique, Maroc) sera projeté demain samedi 20 septembre à 19h30 au Cinémadart, avant de parcourir l'Espace Majestic de Bizerte aujourd'hui vendredi 19 à 19h00, l'Espace Jeelen de Nabeul le dimanche 21 à 17h30 et l'Espace Fausse Note de Hammamet le même jour à 19h00.

«Souviens-toi du Soudan» de Hind Meddeb (Soudan, Tunisie) dressera le portrait d'une jeunesse soudanaise déterminée à renverser la dictature, à travers ses paroles, poèmes et chansons. Le film sera à l'affiche le dimanche 21 septembre à 19h30 au Cinémadart, après une projection au Pathé Tunis-City aujourd'hui vendredi 19 à 19h30 et au Ciné Alpha de Mahdia demain samedi 20 à 19h00.

Au-delà des projections, le MCD propose des master-classes et tables rondes pour plonger le public dans les coulisses du documentaire, favoriser les échanges entre professionnels et passionnés et explorer les enjeux de diffusion des films en Tunisie. Une expérience unique pour découvrir, comprendre et partager les multiples visages du cinéma documentaire.