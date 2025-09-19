Tunisie: Centre national des ARTs de la marionnette - Une nouvelle saison se prépare

Le Centre National des Arts de la Marionnette (Cnam) ouvre les portes de son atelier pour une aventure artistique qui s'étend d'octobre 2025 à juin 2026 destinée aux enfants et aux adultes.

Le Centre National d'Art de la Marionnette entame sa reprise qui s'annonce vivante et créative. À partir d'octobre 2025, des ateliers de formation destinés aussi bien aux enfants qu'aux adultes invitent le public à découvrir l'univers fascinant de la marionnette, entre tradition et invention.

Le Centre National d'Art de la Marionnette (Cnam) ouvre les portes de son atelier pour une aventure artistique qui s'étend d'octobre 2025 à juin 2026. Deux heures par semaine pour plonger dans la magie des fils et des silhouettes, apprivoiser la matière, donner souffle et voix à des personnages de bois, de tissu ou de papier.

Ces ateliers s'adressent aux curieux, aux passionnés, aux rêveurs qui veulent expérimenter un art à la fois ancestral et toujours en mouvement. Les enfants y trouveront un terrain de jeu créatif, tandis que les adultes pourront renouer avec l'imaginaire et le geste artisanal.

En parallèle, le Cnam lance un appel aux marionnettistes souhaitant encadrer ces rendez-vous hebdomadaires.

Les candidats devront soumettre un dossier comprenant diplôme universitaire, CV détaillé, copie de la carte d'identité nationale, ainsi qu'un programme pédagogique couvrant toute la saison. Les candidatures sont à déposer avant le 30 septembre 2025.Une saison de marionnettes se prépare donc, avec son lot d'histoires à inventer, de gestes à partager et d'ombres à animer. Au Cnam, la scène appartient aux mains et aux voix de ceux qui osent rêver.