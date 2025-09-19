Tunisie: Donations à la bibliothèque nationale - Les livres des grands font patrimoine

La Bibliothèque nationale de Tunisie accueille des collections uniques issues des bibliothèques personnelles de Mohamed Mzali, Taoufik Ayadi, Abdelaziz Daouletli, Ridha Kefi et Chedly Kelibi. Ces donations prestigieuses, riches en ouvrages rares et spécialisés, viennent renforcer le rôle de l'institution comme gardienne du patrimoine intellectuel national.

La Bibliothèque nationale de Tunisie franchit un nouveau cap dans sa mission de préservation et de valorisation du patrimoine écrit. Des milliers d'ouvrages rares et spécialisés, provenant des bibliothèques personnelles de grandes figures politiques et culturelles du pays, viennent désormais enrichir ses fonds.

Parmi les dons les plus emblématiques, celui de l'ancien Premier ministre, Mohamed Mzali, et de son épouse, Fathia Mokhtar Mzali, offrant une collection précieuse d'ouvrages politiques et pédagogiques. La bibliothèque de l'historien Taoufik Ayadi, formateur de générations d'historiens depuis les années 1970, a été généreusement offerte par sa veuve, Sabah Zoghlami.

L'historien Abdelaziz Daouletli, quant à lui, a légué sa collection dédiée à l'histoire de l'art et à l'archéologie, comprenant des ouvrages rares et difficiles à trouver ailleurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et le journaliste et auteur Ridha Kefi qui a fait don d'une bibliothèque riche par sa diversité en genres et en origines romanesques. Le directeur général de la Bibliothèque nationale, Khaled Kchir, s'est personnellement rendu au domicile de feu Chedly Kelibi pour officialiser le don de sa vaste bibliothèque.

Constituée au fil d'une carrière exceptionnelle -- ministre de la Culture, ministre de l'Information, directeur du cabinet présidentiel et secrétaire général de la Ligue des États arabes -- cette collection complète un ensemble déjà prestigieux et rare. Ces acquisitions s'inscrivent dans une dynamique forte de valorisation du patrimoine intellectuel tunisien.

Elles seront accessibles aux chercheurs et au grand public, témoignant de l'importance de conserver et de partager le savoir pour nourrir les générations présentes et futures. La Bibliothèque nationale réaffirme ainsi son rôle de pilier culturel et scientifique, gardienne des mémoires et des savoirs du pays.