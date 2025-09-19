Tunisie: Transport aérien international - L'IATA s'engage à soutenir les compagnies tunisiennes

19 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Des représentants de l'Association du transport aérien international (IATA) ont confirmé la volonté de l'organisation de fournir tout le soutien nécessaire à la Tunisie pour la mise en oeuvre de ses programmes et projets.

Cette annonce a eu lieu lors d'une réunion présidée par le ministre du Transport, Rachid Amri, en présence du directeur général de l'aviation civile et du responsable de la compagnie Tunisair. Selon un communiqué du ministère, la rencontre s'est tenue vendredi au siège du ministère à Tunis.

Le but de cette réunion, qui s'inscrit dans le renforcement de la coopération entre la Tunisie et l'organisation internationale, était d'examiner le secteur du transport aérien tunisien, les moyens de soutenir et de développer les compagnies aériennes nationales, et de discuter des défis et des opportunités qui s'offrent à elles, notamment à Tunisair, dans les contextes régional et international. Il s'agissait notamment de renforcer la compétitivité et d'améliorer leur performance opérationnelle et financière, étant donné leur rôle crucial dans l'économie et le tourisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants ont souligné la profondeur stratégique du partenariat entre l'autorité tunisienne de l'aviation civile et l'IATA. Ils ont également discuté de la nécessité d'explorer de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la formation, du développement des compétences et de l'échange de connaissances. À cette occasion, ils ont abordé l'importance des programmes de formation spécialisés et certifiés qui respectent les normes internationales les plus élevées. Ils ont également évoqué l'assistance opérationnelle et la possibilité de bénéficier de l'expertise technique et pratique de l'IATA pour améliorer l'efficacité, la sûreté et la sécurité du secteur du transport aérien.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.