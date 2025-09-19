Tunisie: Transport aérien international - L'IATA s'engage à soutenir les compagnies tunisiennes

Des représentants de l'Association du transport aérien international (IATA) ont confirmé la volonté de l'organisation de fournir tout le soutien nécessaire à la Tunisie pour la mise en oeuvre de ses programmes et projets.

Cette annonce a eu lieu lors d'une réunion présidée par le ministre du Transport, Rachid Amri, en présence du directeur général de l'aviation civile et du responsable de la compagnie Tunisair. Selon un communiqué du ministère, la rencontre s'est tenue vendredi au siège du ministère à Tunis.

Le but de cette réunion, qui s'inscrit dans le renforcement de la coopération entre la Tunisie et l'organisation internationale, était d'examiner le secteur du transport aérien tunisien, les moyens de soutenir et de développer les compagnies aériennes nationales, et de discuter des défis et des opportunités qui s'offrent à elles, notamment à Tunisair, dans les contextes régional et international. Il s'agissait notamment de renforcer la compétitivité et d'améliorer leur performance opérationnelle et financière, étant donné leur rôle crucial dans l'économie et le tourisme.

Les participants ont souligné la profondeur stratégique du partenariat entre l'autorité tunisienne de l'aviation civile et l'IATA. Ils ont également discuté de la nécessité d'explorer de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la formation, du développement des compétences et de l'échange de connaissances. À cette occasion, ils ont abordé l'importance des programmes de formation spécialisés et certifiés qui respectent les normes internationales les plus élevées. Ils ont également évoqué l'assistance opérationnelle et la possibilité de bénéficier de l'expertise technique et pratique de l'IATA pour améliorer l'efficacité, la sûreté et la sécurité du secteur du transport aérien.