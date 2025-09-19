Afrique: Global Innovation Index 2025 - La Tunisie fait un bond et intègre le top 80 mondial

La Tunisie grimpe à la 76e place dans le classement international "Global Innovation Index 2025", faisant ainsi son entrée dans le top 80 des écosystèmes les plus innovants au monde.

La Tunisie se hisse à la 76e place du classement international "Global Innovation Index 2025", marquant une percée remarquable dans le top 80 des écosystèmes les plus innovants au monde. Le rapport de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui vient d'être publié, souligne que le pays surpasse désormais les attentes par rapport à son niveau de développement économique.

Il classe la Tunisie parmi les 17 économies mondiales qui se distinguent par des performances supérieures à leur niveau de développement. Cette efficacité accrue lui vaut le statut de pays «surperformant» en matière d'innovation, un groupe dynamique où l'on retrouve également le Sénégal, l'Ouzbékistan et le Rwanda.

Selon les analystes, cette amélioration enregistrée en 2025 traduit un nouvel élan et un fort potentiel de croissance future pour le pays. Classée 14e dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la Tunisie continue de capitaliser sur ses atouts majeurs, à savoir un solide capital humain et des écosystèmes d'innovation émergents.

Le pays se distingue de manière spectaculaire sur des indicateurs clés, tels que le nombre de diplômés en sciences et ingénierie (2e à l'échelle mondiale) et le nombre d'articles scientifiques et techniques publiés (17e). Le GII 2025 révèle plus largement une diversification géographique de l'innovation.

Alors que des puissances comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Vietnam poursuivent leur ascension, de nouvelles régions émergent. L'Asie centrale et méridionale ainsi que le Moyen-Orient progressent régulièrement, contribuant à dessiner un paysage de l'innovation plus diversifié et multipolaire.