Tunisie: La Banque Tunisienne de Solidarité finance 450 petits agriculteurs céréaliers

La Banque Tunisienne de Solidarité a pris de nouvelles mesures en faveur des petits agriculteurs céréaliers pour la saison 2025-2026 et a approuvé le financement d'environ 450 dossiers pour un montant total de prêts avoisinant les 6,5 millions de dinars (MD).

Selon la banque, les principales mesures consistent à augmenter le budget alloué au secteur de 24 MD à 30 MD, dont 5 MD seront gérés par des coopératives privées.

Ces mesures, décidées lors de la journée nationale sur le secteur céréalier organisée jeudi en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et le Crédit Agricole National, comprennent également l'augmentation du plafond des prêts saisonniers accordés par la banque de 60 000 à 100 000 dinars, sans garanties matérielles ni autofinancement. Le plafond des prêts accordés par les associations de microcrédit a également été relevé, passant de 5 000 à 10 000 dinars.

La Banque Tunisienne de Solidarité a aussi décidé de supprimer la condition de l'âge maximal (précédemment fixé à 65 ans). De nouvelles conventions ont également été signées avec cinq coopératives privées dans les gouvernorats où la banque n'est pas présente, et le financement est désormais ouvert dans les autres gouvernorats, avec un accent mis sur le secteur de l'irrigation.

Au cours de la même journée, la banque a tenu sa première session interne d'approbation des prêts à son siège central, au cours de laquelle elle a validé le financement d'environ 450 dossiers pour un montant total d'environ 6,5 MD.