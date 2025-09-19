Tunisie: Principe immuable du projet du Président Kaïs Saïed - Le volet social appelé à régir toute l'action socioéconomique du pays

Partisan d'une refonte totale et de réformes globales et innovantes, le Président de la République, Kaïs Saïed, a indiqué d'entrée, lors d'une campagne électorale novatrice et pas comme les autres, qu'il est favorable à l'édification d'une Tunisie nouvelle.

En effet, confirmant son approche consistant à concrétiser la volonté des Tunisiennes et des Tunisiens pour une vie meilleure à tous les niveaux, d'où le slogan "Le peuple veut", le Chef de l'Etat ne cesse de réitérer sa détermination à aller de l'avant dans ce sens, à savoir sa conviction de mettre en pratique son projet de démocratie directe.

Ainsi, dès son accession à la magistrature suprême, le Président de la République a réaffirmé son option à propos du changement du système politique en inversant la pyramide des pouvoirs tout en commençant par la base, en comptant d'abord et surtout sur les jeunes dans la mesure où il ne croit pas aux partis politiques ni aux alliés classiques.

En continuant à avoir des rencontres directes avec les citoyens, plus particulièrement les jeunes de toutes les régions du pays, le Chef de l'Etat a confirmé, si besoin est, son parti pris pour les jeunes et le contact direct afin d'être mieux au fait de leurs préoccupations et de leurs attentes.

Dans ce même cadre du "peuple veut", l'accent a été mis plus précisément sur la nécessité de prôner la mise en oeuvre d'un État social, ce qui a exigé une mobilisation permanente de toutes les forces vives du pays en vue de répondre aux aspirations des citoyens où qu'ils se trouvent.

Or, tout cela nécessite l'émergence d'une symbiose entre gouvernants et gouvernés grâce à l'instauration d'une confiance à toute épreuve, ce qui a fait naître une foi inébranlable en une Tunisie nouvelle marquée par le souci de justice et d'équité.

Il ne faut pas oublier que le Président Kaïs Saïed a affirmé, à plusieurs reprises, que le choix de l'État social est un engagement fondamental et irréversible s'inscrivant dans la vision politique de la Tunisie nouvelle, d'où les réformes engagées et destinées à répondre positivement aux aspirations des catégories marginalisées.

C'est dans cet esprit qu'on peut, d'ailleurs, placer les multiples décisions en faveur des travailleurs précaires et des institutions de solidarité, sans oublier les mesures révolutionnaires dont les textes législatifs afin de mettre un terme, une fois pour toutes, à la sous-traitance et au travail intérimaire illégal.

Poursuivant sur la même lignée du caractère social, le Chef de l'Etat a crié, haut et fort, que le «droit au travail, une rémunération décente et une protection sociale ne constituent point des privilèges, mais présentent des droits humains et naturels qu'il faut mettre en pratique au quotidien, sachant qu'il n'y a plus lieu de tolérer les mauvais traitements et la marginalisation qui sont le mauvais fruit des anciennes politiques marquées par l'exclusion et la paupérisation.

Allant plus loin dans sa vision, le Président Kaïs Saïed met l'accent sur l'existence d'un lien fondamental entre la justice sociale et la stabilité nationale tout en appelant à bannir l'esprit d'assistance, mais à améliorer les rouages de financement des institutions d'aide sociale et de leur mode de fonctionnement.

Bref, le volet social, pour le Chef de l'Etat, n'est ni régional, ni sectoriel, mais bel et bien une question nationale dans la mesure où la dignité du citoyen est le socle même de la dignité de tout le peuple et de toute la nation.