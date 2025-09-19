Tunisie: Économie tunisienne - Des signaux positifs au terme des 8 premiers mois de 2025

Au terme des huit premiers mois de l'exercice 2025, l'économie tunisienne émet des signaux positifs, laissant renaître un certain espoir, après un cycle de contre-performance et d'incertitudes liées à des facteurs aussi bienexogènes qu'endogènes.

Parmi ces signaux positifs, figure la récente revue à la hausse de la note souveraine par Fitch Ratings de «CCC+» à «B-», assortie d'une perspective stable. Il y a une année, la même agence avait revu la note de la Tunisie à la hausse de «CCC-» à «CCC+», ce qui dénote, peut-être, un début d'inversement de tendance, qui nécessite confirmation et prudence.

Selon Fitch, dont l'appréciation évalue la solvabilité extérieure du pays, «cette amélioration reflète une consolidation continue de la position extérieure de la Tunisie, avec des déficits courants (CAD) plus faibles, des investissements directs étrangers (IDE) nets résilients et des décaissements de partenaires multilatéraux et bilatéraux, qui contribuent à la résilience des réserves internationales et soutiennent une liquidité extérieure suffisante».

En rapport avec cette évaluation positive, les chiffres du commerce extérieur, du tourisme et des transferts opérés par les Tunisiens à l'étranger reflètent des améliorations concrètes, chiffres à l'appui, dont notamment ceux des réserves en devises qui couvrent 109 jours d'importation au 15 septembre.

En effet, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique (INS), le taux de couverture des importations par les exportations jusqu'au mois d'août, malgré une légère baisse par rapport à l'année dernière (73,9% contre 77,7% en 2024), est resté supérieur au seuil symbolique de 70% pour la troisième année consécutive.

L'analyse par groupement de produits de l'INS montre, par ailleurs, une augmentation «au niveau des importations des biens d'équipement de (+17,4%) et des matières premières et demi-produits de (+7,5%)», ce qui reflète une certaine reprise des investissements et une potentielle amélioration des exportations au cours des prochains mois.

Notons au passage que la balance commerciale de la Tunisie était toujours, structurellement, déficitaire, ledit déficit étant comblé par les recettes touristiques et les transferts des Tunisiens établis à l'étranger. Là aussi, des indicateurs positifs ont été enregistrés.

Les chiffres officiels font état de 5,75 milliards de dinars de recettes touristiques jusqu'au 10 septembre courant, soit une hausse de 8,69% par rapport à la même période de 2024.

Aussi, les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger ont atteint 6,03 milliards de dinars, enregistrant une hausse de 8,4% par rapport à 2024.

Cela étant, la question qui se pose désormais est la suivante : est-ce à dire qu'une reprise économique commence à se profiler en Tunisie, ou faut-il plutôt rester prudent jusqu'à ce que la tendance se confirme, sachant que le commun des Tunisiens, bien vivant de son état et qui s'intéresse peu aux indicateurs économiques, aspire toujours à une amélioration de son pouvoir d'achat et à des conditions de vies plus confortables?

Sur ce plan, l'agence Fitch Ratings admet que l'amélioration de la note souveraine constitue un signal positif plutôt pour les bailleurs de fonds et les investisseurs.

Le budget pays demeure vulnérable, surtout, aux chocs extérieurs liés en l'occurrence à la baisse de la demande sur les marchés classiques et à la volatilité des cours des matières premières, conjuguées à la baisse du prix de l'huile d'olive, l'un des principaux produits exportés par la Tunisie.

Avec un recours de moins en moins à l'endettement extérieur, le déficit budgétaire devrait être davantage contenu à moyen terme, d'où une perspective stable, bien que cela constitue une contrainte pour le financement de l'économie, car, estime Fitch ratings, 93% des recettes (hors subventions) seront absorbés par «la masse salariale, les intérêts et les subventions».