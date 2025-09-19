Tunisie: Saison céréalière 2024-2025 - Une collecte qui dépasse la moyenne des cinq dernières années

Une journée d'évaluation de la campagne céréalière 2024-2025 a été organisée hier par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la BNA et la BTSLors de la campagne céréalière 2024-2025, 12 millions de quintaux de céréales ont été stockés dans les centres de collecte à l'échelle nationale, dépassant ainsi la moyenne des quantités collectées au cours des cinq dernières années, selon les chiffres révélés hier lors de la journée d'évaluation organisée à cet effet par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la Banque nationale agricole (BNA) et la Banque tunisienne de solidarité (BTS).

La rencontre, organisée à l'Institut national agronomique de Tunis et à laquelle ont pris part un nombre important d'intervenants et de responsables du secteur, vise à préparer la saison 2025-2026 sur la base d'une évaluation des résultats de la saison 2024-2025 aussi bien au niveau de la production et de la collecte qu'à celui des obstacles techniques identifiés selon les régions.

Dix sessions de formations ont été organisée au cours de la campagne 2024-2025 au profit de 200 formateurs et 450 journées d'information au profit de 7.055 agriculteurs en plus de l'encadrement de 77 mille agriculteurs à travers des visites de terrain et des campagnes de sensibilisation.

S'exprimant à l'ouverture de la rencontre, le ministre de l'Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, a souligné l'importance de la rencontre dans la mesure où elle touche un secteur clef qui occupe une place primordiale dans les politiques agricoles nationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Relever le défi des grandes cultures est en effet le seul moyen d'atteindre la sécurité alimentaire dans un monde qui vit des changements économiques aussi rapides qu'imprévus, a-t-il relevé.

Le ministre a, en outre, souligné que le développement optimal du secteur céréalier en Tunisie nécessite le développement des cultures irriguées caractérise par la stabilité relative de la production, ce qui garantira une production stable et permettra de réduire les importations.

La BNA, partenaire stratégique du secteur agricole, reste fidèle à ses engagements pour appuyer le secteur et ses différents acteurs à travers une multitude de produits financiers ciblant aussi bien les petits que les grands agriculteurs et un réseau de quelque 183 agences établies sur tout le territoire national, a assuré son P.D.G., Ahmed Ben Moulehem, dans une déclaration à La Presse.

Il a indiqué à ce propos qu'un financement global de 120 millions de dinars a été débloqué au cours de la campagne céréalière 2024-2025 par la banque au profit de 4.000 agriculteurs dont 97 millions de dinars de financements directs pour 1.300 agriculteurs et 23 millions à travers d'autres mécanismes de financement au profit de 2.700 agriculteurs.

S'agissant des financements de la collecte, ils ont atteint, à ce jour, 1.800 millions de dinars au profit des centres et des structures de collecte et de stockage.

Quant à de la saison 2025-2026, la BNA compte augmenter les financements à hauteur de 140 millions de dinars qui profiteront à environ 4.700 agriculteurs, a ajouté le P.D.G. de la banque.