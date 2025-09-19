Tunisie: Revendications des TAXIMEN - Le prix de départ bientôt à 2 dinars

L'annulation de la grève des taxis individuels à la dernière minute est une mesure sage et conciliante entre les différents protagonistes. L'accalmie a prévalu, à condition que l'autorité de tutelle dans le secteur tienne ses promesses et réponde favorablement aux doléances des taximen qui ont enchaîné les préavis de grève en 2025.

Finalement, la grève des taxis prévue au cours de la rentrée scolaire n'a pas eu lieu. Les autorités compétentes ont choisi la médiation avec le syndicat des taxis individuels, pour éviter la confrontation et le bras de fer. Mohsen taximan expérimenté et de longue date, n'en fait pas moins la grise mine et attend cette mesure avec impatience.

Celle qui devrait permettre de faire grimper le prix d'embarquement, soit le tarif minimal, de "passer de 900 millimes à 2 dinars dans un mois". L'air mélancolique, il se dit tout de même optimiste quant à l'issue de l'annulation de la grève de 3 jours avec une promesse gouvernementale de réviser le tarif de départ, le fameux "rekba", dans un mois.

S'il est question d'améliorer la qualité du service et de freiner l'essor des applications mobiles, l'initiative est louable, mais autrement cela va encore se répercuter sur le budget des citoyens, largement entamé par les dépenses liées à la rentrée scolaire.

Qualité de vie digne

Mohsen, qui a lui-même des difficultés à s'alimenter dignement, ainsi que sa famille, donne la pleine mesure de la revendication de sa corporation: «Ce sera une simple augmentation de 50 millimes, chaque kilomètre parcouru. Pour faire simple, il s'agit de payer un dinar la course ou le trajet pour le client.

Une course habituellement à 7 D entre Tunis et Le Bardo passerait à 8 D». Il est question pour eux d'avoir une qualité de vie plus digne, tant les temps sont durs... Mais pas sûr que les clients l'entendent de cette oreille. Mais auront-ils le choix en définitive, hormis celui de subir une nouvelle hausse ?

Pour rappel, le syndicat des taxis individuels, dirigé par Nader Kazdaghli, avait annoncé une grève de trois jours les 15, 16 et 17 septembre 2025 en Tunisie, coïncidant volontairement avec la rentrée scolaire. La principale raison de ce mouvement est le refus des autorités d'augmenter les tarifs, une demande qui a été faite depuis 2024.

Malgré des réunions et une grève précédente le 19 mai 2025, où le ministère avait promis une augmentation, aucune mesure concrète n'a été prise. Le syndicat estime que les chauffeurs travaillent à perte, notamment à cause des embouteillages qui ne sont pas pris en compte par le compteur. Nader Kazdaghli a précisé qu'il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs depuis 2022 et a insisté sur le fait que le dialogue reste ouvert pour résoudre la crise.