Sénégal: Sécurité internationale - Le général Mbaye Cissé a participé au 12e Forum Xiangshan de Pékin, selon la DIRPA

Dakar — Le général Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées (CEMGA) du Sénégal, a pris part au 12e Forum Xiangshan de Pékin, une rencontre consacrée à la sécurité internationale, a annoncé la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA).

"Durant son séjour, le CEMGA a eu un entretien avec le ministre de la Défense chinois, l'amiral Don Jung", ajoute la DIRPA sur son compte X.

Selon cette direction chargée de la communication des armées sénégalaises, des représentants d'une centaine de pays et d'organisations internationales ont pris part à cette rencontre, qui s'est tenue de mercredi à vendredi, sur le thème : "La sauvegarde de l'ordre international et la promotion du développement pacifique".

Un séminaire destiné aux jeunes officiers militaires faisait partie du programme du 12e Forum Xiangshan de Pékin. Il portait sur la gouvernance des technologies émergentes.

Selon la DIRPA, le général Mbaye Cissé a profité de son séjour dans la capitale de la République populaire de Chine pour rendre visite au personnel de l'ambassade du Sénégal dans ce pays.