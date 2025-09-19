Sénégal: Plaidoyer pour une redynamisation des centres d'assistance et de formation pour la femme

Dakar — La Directrice du Centre national d'assistance et de formation pour la femme (CENAF), Ndèye Gnilane Faye Sarr, a souligné, vendredi, la nécessité de redynamiser les centres d'assistance afin de les rendre "plus fonctionnels" au service de la communauté.

"J'ai mieux compté les contraintes et défis auxquels les coordonnatrices des CEDAF sont confrontées concernant le manque de visibilité des centres, l'absence d'apprenantes dans certaines localités, l'insuffisance de personnel qualifié, la vétusté du matériel et le déficit de mobilité", a-t-elle déclaré, appelant à impulser "des changements radicaux" dans la gestion, le fonctionnement et les enseignements.

La Directrice Ndèye Gnilane Faye Sarr qui faisait la présentation de la synthèse d'une mission de terrain conduite du 15 juin au 7 août 2025 dans 13 Centres départementaux d'assistance et de formation (CEDAF), a insisté sur la nécessité de doter ces structures d'un cadre juridique et organisationnel adapté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a également insisté sur l'importance de transformer ces structures en "pôles d'innovation, d'inclusion et d'employabilité pour les femmes et les filles du Sénégal", en phase avec les directives du Conseil des ministres du 30 juillet 2025 sur la restructuration des dispositifs de formation, de soutien et de financement.

Mme Sarr a ajouté que cette dynamique s'inscrit dans le cadre du nouveau référentiel de développement économique et social, qui ambitionne de faire du Sénégal, d'ici à 25 ans, "un pays souverain, juste et prospère", avec une priorité accordée à l'équité sociale, à la qualité du capital humain et à l'autonomisation des femmes.

La Directrice a également signalé que "seuls deux CEDAF, à Kaolack et Diourbel, sont en cours de construction, tandis que plusieurs autres nécessitent des travaux de réhabilitation partielle ou totale".

Elle a précisé que la mission a mobilisé près de 1.000 participants, dont une large majorité de femmes et de jeunes filles, confirmant ainsi l'importance de ces structures dans les communautés.

Mme Sarr a plaidé pour la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire du CENAF, l'élaboration de référentiels de compétences, de formation et de certification, le recrutement de formateurs qualifiés, l'équipement des centres en matériel moderne et en véhicules, ainsi que la création d'un réseau national des CEDAF.

Elle a annoncé par ailleurs l'organisation d'un Forum national du CENAF, sur le thème "Enjeux et autonomisation des femmes et des filles en rapport avec l'agenda Sénégal 2050", qui permettra de valoriser les savoir-faire féminins et de renforcer la visibilité des centres.

La Directrice du CENAF a évoqué le lancement, à Fatick, d'une campagne d'enrôlement d'apprenantes pour recruter davantage de jeunes filles, scolarisées ou non, dans les 178 communes polarisées par les CEDAF.

Le Directeur de cabinet du ministère de la Famille, Younous Djitté, a appelé à adapter la promotion des femmes et des filles aux réalités actuelles, insistant sur l'urgence d'un cadre réglementaire pour harmoniser le fonctionnement des CEDAF.

Il a annoncé la préparation de propositions en ce sens et plaidé pour l'élaboration d'un plan stratégique de développement avec des objectifs mesurables et des contrats de performance.

Selon lui, ces réformes sont indispensables pour corriger les irrégularités et renforcer l'efficacité des centres en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.

M. Djitté a réitéré l'engagement de son ministère à renforcer les dispositifs déconcentrés et à valoriser les initiatives locales pour soutenir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles à travers le Sénégal.