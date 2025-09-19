Sénégal: Ziguinchor - Lancement officiel du concours 'Teranga Skills' pour la valorisation des compétences des jeunes

Ziguinchor — Le concours national des métiers dénommé "Téranga Skills", officiellement lancé vendredi à Ziguinchor, vise à promouvoir la formation professionnelle et à valoriser les compétences des jeunes, en prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a déclaré l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Alsèny Bangoura.

"Téranga Skills est un programme important porté par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, avec l'appui du regroupement Initiative FIT, un ensemble de partenaires techniques et financiers engagés aux côtés de l'État du Sénégal pour promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes ", a-t-il déclaré lors d'une réunion du Comité régional de développement (CRD).

Cette compétition vise à détecter et sélectionner les meilleurs jeunes talents dans différentes filières de formation professionnelle, afin qu'ils représentent la région de Ziguinchor au concours national, a précisé M. Bangoura.

"Ce que nous recherchons, à travers cette compétition, c'est d'identifier les jeunes les plus compétents dans les métiers ciblés, pour les accompagner et leur ouvrir les portes de compétitions plus larges, comme Africa Skills ou World Skills International ", a-t-il ajouté.

Jean Ahmet Tidiane Sèye, coordonnateur national de l'initiative FIT-Sénégal, a précisé que ce concours s'inscrit pleinement dans les priorités de la stratégie nationale Sénégal Vision 2050.

"L'organisation de Téranga Skills s'inscrit dans le contexte dynamique de transformation du Sénégal, en mettant l'accent sur l'industrialisation, la jeunesse et la formation professionnelle, tout en servant de tremplin vers les compétitions continentales et internationales des métiers ", a-t-il expliqué.

En marge de cette initiative, plusieurs activités sont prévues à Ziguinchor pour promouvoir les métiers et les talents locaux.

Le concours Téranga Skills ambitionne ainsi de faire de la jeunesse sénégalaise un véritable levier de développement à travers le renforcement de l'employabilité, l'entrepreneuriat et la reconnaissance des savoir-faire professionnels, ont souligné ses initiateurs.