Sénégal: Mady Touré saisit le TAS pour contester les élections de la FSF

Dakar — Le président de Génération Foot, Mady Touré, a annoncé, vendredi, avoir saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne, pour contester les élections des instances de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Dans un communiqué rendu public, la coalition "Mady Touré 2025" justifie cette démarche par son engagement à "défendre l'intégrité électorale, dans le respect des règles du jeu, des valeurs d'équité, de transparence et de fair-play".

"Ce recours incarne une conviction : nous ne pouvons pas continuer à banaliser l'impensable, ni considérer comme +normal+ ce qui mine nos institutions", poursuit la coalition qui a soutenu le président de Génération Foot.

Fin août, la commission de recours en matière électorale de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) avait déclaré non-recevable la demande en annulation de la procédure de vote et de dépouillement de l'assemblée générale élective du 2 août dernier, présentée par Mady Toure.

M. Touré, président de Génération Foot et candidat à la présidence de la FSF, avait déposé un recours pour demander l'annulation du scrutin et du procès-verbal de l'AG.

Il a également demandé des sanctions contre des membres de la Fédération sénégalaise soupçonnés de corruption et l'organisation d'une nouvelle élection, en produisant des enregistrements audio, vidéo et des actes extra-judiciaires.

Cette AG tenue le 2 août 2025, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio portait sur l'élection du président de la FSF et des 16 membres du comité exécutif.

A l'issue du vote au premier tour du président de la FSF, Abdoulaye Fall avait obtenu 300 voix sur 509 suffrages valablement exprimés, Mady Touré 116 voix et Augustin Emmanuel Senghor 92 voix.

Au deuxième tour, sur 352 suffrages valablement exprimés, Abdoulaye Fall a obtenu 322 voix et Mady Touré 30.

Abdoulaye Fall, élu président de la FSF pour un mandat de 4 ans, a pris service à la tête de l'instance dirigeante du football sénégalais au cours de ce mois de septembre.

La semaine dernière, il a pris part à Praia (Cap-Vert) à la 14e Assemblée générale ordinaire de la Zone Ouest A (UFOA-A).