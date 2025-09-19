Sénégal: Ziguinchor - Deux organisations signent une convention de financement en vue de l'insertion de 150 jeunes dans les filières agricoles

Ziguinchor — Le Projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs (Agri-jeunes Tekki Ndawñi) et le groupe Agro Beydaare ont signé, vendredi, une convention de financement en vue de l'insertion de 150 jeunes dans les filières agricoles et pastorales, dont le maraîchage, l'élevage et l'agroalimentaire.

Ce partenariat a été noué pour la seconde phase d'Agri-jeunes Tekki ndaw ñi, la première ayant permis d'insérer économiquement quelque 1 100 jeunes, dans plusieurs régions du pays, selon son coordonnateur national, Talla Guèye.

Agro Beydaare fait partie d'un groupe d'organisations de producteurs reconnues pour leur engagement en faveur de l'insertion socioéconomique des jeunes, dans les filières agricoles et pastorales notamment, a-t-il signalé.

"L'objectif de cette convention est clair : permettre à chaque jeune bénéficiaire de générer un revenu mensuel moyen d'au moins 150 000 francs CFA, une condition essentielle à une insertion durable et à une véritable autonomisation", a expliqué Talla Guèye lors de la signature de l'accord de financement.

De son côté, Mohamed Tidiane Diallo, le président du groupe Agro Beydaare, s'est réjoui de cette collaboration, une "opportunité à saisir", à son avis, par les jeunes.

"Ce n'est pas notre première collaboration avec des projets d'insertion. Nous avons foi en la réussite de cette initiative. L'engagement des jeunes, l'encadrement des structures partenaires et le modèle économique prévu dans la convention nous encouragent à réaliser cette ambition", a-t-il dit.