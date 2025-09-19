Sénégal: Kolda - Six personnes arrêtées pour vol de bétail et abattage clandestin

19 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Des agents du commissariat central de police de Kolda (sud) ont arrêté six individus soupçonnés de vol de bétail et d'abattage clandestin, a appris l'APS, vendredi, d'une source policière.

"Après l'exploitation de renseignements faisant état de la présence de voleurs de bétail arrêtés par des habitants d'un quartier de la commune de Kolda, des éléments du commissariat central de police sont descendus sur les lieux. Ils ont procédé à l'arrestation de six présumés voleurs, qui ont été conduits au commissariat de police", a expliqué la même source, sous le sceau de l'anonymat.

Les prévenus seront déférés au parquet de Kolda, selon elle.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.