Sénégal: Kolda - Six personnes arrêtées pour vol de bétail et abattage clandestin

Kolda — Des agents du commissariat central de police de Kolda (sud) ont arrêté six individus soupçonnés de vol de bétail et d'abattage clandestin, a appris l'APS, vendredi, d'une source policière.

"Après l'exploitation de renseignements faisant état de la présence de voleurs de bétail arrêtés par des habitants d'un quartier de la commune de Kolda, des éléments du commissariat central de police sont descendus sur les lieux. Ils ont procédé à l'arrestation de six présumés voleurs, qui ont été conduits au commissariat de police", a expliqué la même source, sous le sceau de l'anonymat.

Les prévenus seront déférés au parquet de Kolda, selon elle.