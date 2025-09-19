Sénégal: Tambacounda - Un diagnostic du secteur minier au menu des concertations régionales

Tambacounda — Le gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, a présidé, vendredi, des concertations régionales sur le secteur minier dans le cadre des journées portes ouvertes du secteur minier.

Ces concertations régionales sur le secteur minier ont réuni dans les locaux du conseil départemental de Tambacounda les préfets des départements de Bakel et de Goudiry ainsi que plusieurs autres autorités administratives et locales de la région.

Au terme de ces échanges, le gouverneur a souligné la nécessité de travailler au respect de la réglementation minière notamment la réhabilitation des sites après exploitation de carrières ou de mines.

"Cette remise en état des sites d'exploitation est une exigence de la réglementation et je voudrais que les services techniques en charge de ce volet puissent faire de sorte que cette exigence de la réglementation soit appliquée sur le terrain", a-t-il insisté.

Il a souligné la nécessité d'accélérer la procédure d'ouverture de carrières de sable au niveau des quatre départements de la région, rappelant l'importance du sable dans la construction des infrastructures publiques ou privées et des habitats.

Le chef de l'exécutif régional a relevé aussi la nécessité de faire la cartographie de tous les sites d'exploitation minière de la région de Tambacounda.

Il a instruit dans ce sens le Directeur régional des mines et de la géologie de travailler à établir une cartographie précise des sites miniers notamment des carrières ou des mines d'exploitation de l'or afin de disposer des bonnes informations et en temps réel sur la situation minière dans la région de Tambacounda.

M. Diouf a mis en exergue la nécessité d'augmenter les couloirs d'exploitation traditionnelle de l'or, assurant que ce plaidoyer a été déjà soumis aux autorités compétentes.

"Je voudrais inviter les orpailleurs à se formaliser en vue de pouvoir passer de l'orpaillage traditionnel à l'orpaillage mécanisé ou à l'orpaillage de mines ou petite mines ou même à l'orpaillage de grande mines, parce que ce qui est important, c'est d'améliorer le travail [des orpailleurs] sur le terrain en rapport avec les services techniques pour sécuriser les galeries et limiter les accidents", a-t-il lancé.

Le gouverneur a par ailleurs félicité les préfets, les sous-préfets et les forces de défense et de sécurité pour "l'excellent travail réalisé" concernant le respect du décret interdisant l'exploitation de l'or au niveau de la Falémé sur un rayon de 500 mètres.