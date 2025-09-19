Sénégal: Saint-Louis - Kosmos Energy remet des prix à de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets

Saint-Louis — La société Kosmos Energy, à travers son initiative Kosmos innovation center (KIC), a procédé à la remise de prix à de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets innovants, dans le cadre de la deuxième édition du programme "Sama Xalatt, Sama Projet".

"Le KIC (Kosmos innovation center) est une initiative totalement financée par Kosmos Energy pour accompagner les jeunes entrepreneurs et les femmes dans la création d'activités économiques dans l'entrepreneuriat", a déclaré Anna Sarr, coordonnatrice du Kosmos innovation center.

Mme Sarr s'entretenait avec la presse, jeudi, en marge de cette cérémonie de remise de prix, qui s'est déroulée à la salle de cinéma de l'Institut français de Saint-Louis.

"Le KIC est à Saint-Louis depuis l'année dernière. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition du programme "Sama Xalatt, Sama Projet" et nous sommes heureux de la tenue de cette journée qui célèbre le parcours de ces jeunes entrepreneurs", a-t-elle dit.

La coordonnatrice du Kosmos innovation center a précisé que les participants ont bénéficié de huit semaines de formation intense sur le coaching, le mentorat, ainsi que des visites d'immersion à la rencontre des entrepreneurs expérimentés.

"Et à la fin, c'est toujours un plaisir d'avoir un groupe soudé et des lauréats méritants. Nous espérons qu'ils vont faire un bon usage de ces prix qu'on leur a donnés pour développer leurs activités économiques", a-t-elle notamment ajouté.

Elle a indiqué que Kosmos Energy investit dans l'humain à travers les jeunes et les femmes surtout parce que "l'homme a cette possibilité d'innover et de créer de la valeur".

"Nous investissons chez ces jeunes-là pour qu'ils puissent montrer la voie, et rester dans le pays, à Saint-Louis parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici", a-t-elle fait valoir.

L'entreprise "La Nabienne" a remporté le premier prix de ce programme. Un chèque de 2,5 millions de francs CFA leur a été remis par Abdou Khadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet du département de Saint-Louis.

Les deuxième et troisième prix reviennent respectivement aux entreprises "Sunu Bol" avec un chèque de 2 millions de francs CFA et "Nouvelle ère alimentaire" pour un montant de 1,5 million de francs CFA.

Le quatrième prix est attribué à l'entreprise "Toolu Keur" pour 1 million de francs CFA et le cinquième et dernier prix a été attribué à l'entreprise "La Linguère" pour un montant de 700 milles francs CFA.

Un jury composé de Moussa Diop, fondateur de l'incubateur Challenge Hub, Mody Ndiaye, Momy Seck, entre autres chefs d'entreprise ont départagé les candidats.

Kosmos Energy a créé le Kosmos innovation center (KIC) pour soutenir les jeunes entrepreneurs qui proposent des solutions innovantes et souhaitent contribuer au développement de leur pays, renseigne une note parcourue par l'APS.