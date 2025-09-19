Sénégal: Un concours de composition de la musique officielle des JOJ Dakar, samedi 27 septembre

Dakar — Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a annoncé vouloir lancer, samedi 27 septembre, dans la capitale sénégalaise, un concours de composition de la musique officielle de cet évènement sportif et artistique.

"Le comité d'organisation lancera son concours pour la création de la musique officielle des JOJ Dakar 2026. Comment ça marche ? On vous explique tout lors de la cérémonie [...] du 27 septembre prochain", écrit le comité d'organisation des JOJ dans un message publié sur les médias sociaux.

Il invite les artistes interprètes, les instrumentistes, les beatmakers, les producteurs, les compositeurs, entre autres musiciens, à y participer "pour écrire l'histoire musicale des premiers JOJ en Afrique".

Un mini-concert du chanteur sénégalais Elzo JamDong aura lieu lors de cette rencontre, de même qu'un panel auquel prendra part le rappeur Dip Doundou Guiss, selon le comité d'organisation des JOJ.