Sénégal: Un concours de composition de la musique officielle des JOJ Dakar, samedi 27 septembre

19 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a annoncé vouloir lancer, samedi 27 septembre, dans la capitale sénégalaise, un concours de composition de la musique officielle de cet évènement sportif et artistique.

"Le comité d'organisation lancera son concours pour la création de la musique officielle des JOJ Dakar 2026. Comment ça marche ? On vous explique tout lors de la cérémonie [...] du 27 septembre prochain", écrit le comité d'organisation des JOJ dans un message publié sur les médias sociaux.

Il invite les artistes interprètes, les instrumentistes, les beatmakers, les producteurs, les compositeurs, entre autres musiciens, à y participer "pour écrire l'histoire musicale des premiers JOJ en Afrique".

Un mini-concert du chanteur sénégalais Elzo JamDong aura lieu lors de cette rencontre, de même qu'un panel auquel prendra part le rappeur Dip Doundou Guiss, selon le comité d'organisation des JOJ.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.