Afrique: Qualifications Mondial FIFAe - Le Sénégal affronte en quarts de finale la Tanzanie à 17h GMT

Dakar — L'équipe eFootball Console du Sénégal va jouer, ce vendredi à 17 heures GMT, contre celle de la Tanzanie en quarts de finale des qualifications africaines la Coupe du monde de FIFAe, a appris l'APS, de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

La Coupe du monde de FIFAe est une compétition officielle d'eSport organisée par la FIFA. Elle se tiendra en Arabie Saoudite en décembre 2025.

Les qualifications africaines pour le Mondial de FIFAe dans la catégorie eFootball Console ont démarré mercredi dernier.

Seize équipes africaines prennent part à la compétition.

Le Sénégal est logé dans la poule B avec l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, les Comores l'Egypte, Madagascar, le Nigeria, et les Seychelles.

La poule A est composée du Ghana, de la Libye, du Maroc, de Maurice, de la Somalie, du Soudan du Sud, de la Tanzanie et du Zimbabwe.

L'équipe sénégalaise est constituée par Haddiyatou Lahi Diouf (Momojuve) et Mamadou Mansour Diop (Mmd9th). Elle est entraînée par Mohamed Ibn Abdalah Diouf (Miad).

Les eLions du Sénégal ont dominé les phases de poules aller et retour de ces éliminatoires. Ils ont terminé leaders de leur groupe avec 37 points.

Ils vont jouer contre les Tanzaniens, en quarts de finale du tournoi qualificatif, ce vendredi à 17 heures GMT.

Le Sénégal présentera deux autres équipes en eFootball Mobile et Rocket League (jeu vidéo).

Les qualifications auront lieu au mois d'octobre.