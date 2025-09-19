Sénégal: Exploitation minière - Une 'évolution qualitative' de 325% observée depuis le premier trimestre 2024 (ministre)

Thiès — Le ministre de l'Energie, des Mines et du Pétrole Birame Soulèye, a fait état d'une "évolution qualitative" de l'ordre de 325% dans l'exploitation minière, entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, en dépit des résultats d'un audit ayant révélé un taux élevé de non-conformité dans le secteur, de l'ordre de 94%.

"Les conclusions qui ont été présentées ici, notamment par la direction régionale des Mines de Thiès, révèlent une évolution qualitative dans le rôle de l'exploitation minière, [....], entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, une évolution de 325 %", ce qui "veut dire qu'il y a aujourd'hui un premier résultat positif engrangé", s'est-il réjoui.

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines présidait les journées portes ouvertes du secteur minier, jeudi, à l'auditorium de l'Université Iba Der Thiam de Thiès.

Thiès reste la première région minière du pays, en termes de contribution au budget de l'Etat, selon le dernier rapport du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans le secteur extractif (ITIE).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Birame Soulèye Diop relève, sur la base de la présentation du service régional des mines de Thiès, que "tout le monde cherche à se conformer à la prescription légale".

"Le deuxième constat positif, c'est que l'analyse des conclusions de la première commission tenue pour l'instruction des dossiers de demande de titres nouveaux ou des demandes de renouvellement, [avait montré qu']il y avait seulement 6 % de dossiers conformes, mais à la 8e commission, il y a eu 66 % de conformité", a commenté le ministre.

Selon lui, les opérateurs, conscients que la nouvelle administration "veille au grain", "savent qu'ils doivent se conformer".

"Ils ont décidé de se conformer et de travailler avec nous dans cette perspective", a insisté le ministre de l'Energie, des Mines et du Pétrole, rappelant qu'un audit a révélé 94 % d'inconformité à la législation minière relativement aux dossiers administratifs examinés.

"Depuis un an, nous avons conduit [..] un audit global des titres miniers dans l'ensemble des 14 régions du Sénégal", dans l'objectif de "mettre en lumière les réalités parfois difficiles mais nécessaires à affronter", a relevé a révélé Birame Soulèye Diop.

Il a évoqué la nécessité de disposer de "bonnes informations, pour prendre les bonnes décisions".

Et c'est ainsi que "l'audit nous a révélé 94 % d'inconformité à la législation minière sur les dossiers administratifs qui ont été examinés".

Le ministre l'Energie, du Pétrole et des Mines a précisé que "sur 848 sites visités, 228 sites clandestins ont été constatés et 275 titres inactifs".

Birame Soulèye Diop dit toutefois ne pas insister sur ces manquements, appelant plutôt les acteurs à "travailler ensemble, afin d'(y) apporter des réponses et accompagner les opérateurs".

Il a tenu à assurer aux opérateurs que l'État sera leur "avocat".

"Nous leur rappellerons simplement les prescriptions légales et nous les guiderons dans la voie de la conformité légale", a-t-il promis.

Pour le ministre, il s'agit de leur "garantir un retour sur investissement" dans le respect de la préservation de l'environnement "pour répondre aux attentes légitimes des communautés locales".

Les constatations de ce rapport, selon lui, "renseignent à suffisance" sur les manquements qui ont pour noms : exploitation hors périmètre, absence d'étude d'impact environnemental, non-respect des obligations de réhabilitation.

Il a signalé un autre problème lié au "dialogue inclusif" pour une "acceptabilité sociale des projets miniers", estimant que "le premier défenseur d'un projet minier, au-delà de l'entreprise qui met ses moyens, de l'État qui joue ce rôle d'équilibre, doit être la population locale qui vit à côté de la mine".