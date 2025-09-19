Sénégal: Louga - Plaidoyer pour l'érection du centre de santé en hôpital de niveau 3

Louga — Le coordonnateur du mouvement And Suxali sa Gokh, Abdoulaye Diop, milite pour l'érection du centre de santé de Louga en hôpital de niveau 3, afin de répondre aux besoins croissants d'une population estimée à plus de 1,5 million d'habitants.

"Dans la commune de Louga, on ne compte qu'un seul hôpital parmi les 46 récemment répertoriés dans le pays. Le district sanitaire qui a abrité cette journée, situé en plein centre-ville, devrait être érigé en hôpital de niveau 3 afin de soulager l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, qui polarise actuellement l'ensemble du département", a-t-il expliqué.

M. Diop s'exprimait jeudi à l'occasion d'une journée de consultations médicales gratuites et de distribution de médicaments organisée par le district sanitaire de Louga.

A cette occasion, des spécialistes ont offert des consultations générales en diabète et hypertension, en soins dentaires, ainsi qu'en ophtalmologie et maternité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"De par sa position géographique au centre de la ville, le district sanitaire de Louga devait être érigé en hôpital de niveau 3 pour soulager les populations", a-t-il insisté.

Il a rappelé qu'au moment de la création de ce centre de santé, la population ne comptait qu'environ 500 000 habitants.

"Aujourd'hui, le département de Louga dépasserait 1 500 000 habitants. Or, selon les normes de l'OMS, un hôpital de niveau 3 devrait desservir 100 000 habitants", a-t-il ajouté.

Il a invité l'État à accorder une "priorité absolue" au secteur de la santé dans les politiques publiques et les budgets alloués, afin de garantir un accès équitable et de qualité aux soins.

Abdoulaye Diop a salué l'engagement du personnel médical et des bénévoles du centre de santé, ainsi que des partenaires comme Louga Assistance Médicale (LAME), qui ont contribué à la réussite de l'initiative.

De son côté, le médecin-chef adjoint du district sanitaire, docteur El Hadj Matar Ndao, a confirmé que la demande de soins est "très forte" à Louga, saluant cette initiative du mouvement And Suxali sa Gokh, qui permet "d'assurer l'accessibilité de la santé à un plus grand nombre".

Il a signalé que lors de cette journée, près de 100 consultations générales, 45 pour le diabète et l'hypertension, 19 consultations dentaires, ainsi que des consultations en ophtalmologie et maternité (pré et post-natales et planification familiale) ont été offertes gratuitement.

Les organisateurs de ces consultations médicales estiment que ces chiffres illustrent "la nécessité urgente" de renforcer les infrastructures de santé dans la région pour répondre aux "besoins croissants" de la population de Louga.