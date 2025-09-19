Sénégal: Campagne agricole - Le comportement des cultures jugé 'satisfaisant' dans le département de Kaolack

Santhie Passy (Kaolack) — Le comportement des différentes spéculations culturales est "satisfaisant" dans le département de Kaolack, a déclaré le chef du service départemental du développement rural, Ababacar Sall.

"Le comportement des cultures est vraiment satisfaisant dans le département de Kaolack, puisque le mil est en maturation, la formation des graines est avancée, de même que les autres spéculations", a-t-il notamment relevé, jeudi, dans le cadre d'une tournée de suivi organisée par le préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye.

Cette tournée du comité départemental de coordination et de suivi du projet de sécurité alimentaire "Gungé Mbay", financé par l'Agence belge de développement international (ENABEL), a été organisée sous l'égide du Fonds national de développement agrosylvopastoral (FNDASP).

La première partie de cette tournée de deux jours, qui va se poursuivre ce vendredi, a permis de visiter plusieurs localités dont le village de Niassène, dans la commune de Keur Socé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette localité, les membres du comité départemental de coordination et de suivi du projet de sécurité alimentaire "Gungé Mbay" ont visité un champ qui entre dans le cadre du programme de multiplication de semences de mil.

Ils ont aussi visité, dans la même commune, le centre de développement de la filière mil, une structure disposant d'une centrale d'achat et d'un important lot de matériels agricoles.

Les membres du comité départemental se sont ensuite rendus à Patara Wolof pour visiter des parcelles de manioc mais aussi à Affé, où un jeune entrepreneur agricole s'active dans la production de diverses variétés culturales dont le piment, le poivron, le maïs et l'arachide.

Dans les différents périmètres agricoles visités, le chef de l'exécutif départemental a constaté que la riziculture est dans une situation "très satisfaisante", comme à Santhie Passy, dans la commune de Ndiaffate, où plus de 100 ha sont exploités, avec l'appui du Programme national d'autosuffisance en riz (PNAR).

Dans ce village où la culture du riz est devenue une réalité, il a été constaté un problème de fertilisation dû à une absence d'engrais, malgré la disponibilité des semences.

"Toutes les demandes formulées cette année en termes de semences ont été satisfaites. Plus de 150 tonnes de semences de riz ont été mises à la disposition des producteurs. Malheureusement, les fertilisants n'ont pas suivi, puisqu'il n'y a pas eu d'engrais", a regretté M. Sall.

Il soutient que "si la dotation en engrais avait suivi, on allait avoir, cette année, des productions record dans le département de Kaolack".

Malgré cette situation "regrettable", le chef du service départemental du développement rural estime qu'il y aura, cette année, "une bonne production agricole" dans cette partie du territoire national.

"Avec les projets et programmes, l'objectif du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage est d'accompagner les producteurs pour leur permettre d'acquérir du matériel agricole, notamment des faucheuses, des batteuses, des décortiqueuses et autres engins", a soutenu le chef du service départemental du développement rural.

Cette tournée se poursuivra dans les communes de Sibassor, Gandiaye et Dya.