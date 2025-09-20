Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 septembre 2025

revue de presse

Santé mentale - Entre stigmatisation et quête de reconnaissance

Les pressions familiales et sociales, le stress, l’anxiété et la dépression deviennent de plus en plus fréquents. Au-delà de ce qui peut sembler banal, ces aspects liés à la santé mentale s’imposent aujourd’hui comme une réalité préoccupante au sein de nos sociétés.

Souvent peu abordée, la santé mentale reste entourée de moqueries et de stigmatisation. Ceux qui en souffrent deviennent des sujets de débat, parfois traités avec dérision, surtout en Afrique. Dépression, bipolarité, angoisse ou burn-out demeurent ainsi couverts de préjugés, reléguant la rigueur médicale au second plan, y compris au sein de certains foyers. (Source allAfrica)

CIJ : Alger dans le déni face à la plainte malienne

Par un communiqué publié le 19 septembre 2025, le ministère algérien des affaires étrangères a tenté de minimiser, voire de délégitimer, la requête introduite par le Mali devant la Cour internationale de justice (CIJ). Ce texte officiel persiste à qualifier de « manœuvre » une démarche pourtant confirmée par le greffe de la Cour, qui a bien transmis la plainte malienne aux autorités algériennes.

Le document, signé à Alger, s’emploie à dépeindre la position malienne comme paradoxale, accusant Bamako de fouler aux pieds la légalité et l’ordre constitutionnel. L’Algérie y répète avoir « démenti » l’existence de la plainte lors d’une conférence de presse tenue le 13 septembre par son ministre des affaires étrangères, Ahmed Attaf.

Or, six jours plus tard, la CIJ a publié un communiqué officiel confirmant la réception de la requête malienne, réduisant à néant la ligne de communication algérienne. (Source apanews)

Afrique du Sud: Un policier réaccuse en commission son ministre de tutelle de liens avec le crime organisé

Une commission d'enquête judiciaire sur les liens présumés entre personnel politique et crime organisé en Afrique du Sud, ordonnée par le président Cyril Ramaphosa, a commencé ses auditions publiques le 17 septembre.

Premier témoin à être entendu : le chef de la police régionale de la province du KwaZulu-Natal (est), Nhlanhla Mkhwanazi, qui a mis le feu aux poudres lors d'une spectaculaire conférence de presse le 6 juillet. Compte-rendu. (Source RFI)

Côte d’Ivoire : Gbagbo dénonce une présidentielle illégitime et refuse toute alliance

Inéligible au scrutin du 25 octobre, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé qu’il ne soutiendrait aucun des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Dénonçant un processus privé de légitimité, il appelle ses partisans à une résistance démocratique et pacifique.

À quelques semaines de l’élection présidentielle, la Côte d’Ivoire s’enfonce dans un climat politique tendu. Le 18 septembre, Laurent Gbagbo a déclaré qu’il ne soutiendrait aucun des cinq candidats en lice. Selon lui, la compétition électorale est biaisée, car les candidatures validées ne reflètent pas le choix des grands partis politiques. (Source Africanews)

Coopération : Plus de 278 milliards de F Cfa alloués au Sénégal par l’Arabie Saoudite

Le Sénégal a reçu environ 500 millions de dollars US, soit plus de 278 milliards de francs CFA. Ce financement de l’Arabie Saoudite a été alloué à travers la réalisation de plus de 27 accords de prêts pour le financement de 27 programmes depuis le début de la coopération entre les deux pays. L’annonce a été faite jeudi, par le ministre sénégalais en charge de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, à l’occasion de la fête nationale d’indépendance saoudienne célébrée à Dakar.

La coopération au développement entre le Sénégal et l’Arabie saoudite mise en œuvre depuis plusieurs décennies, a produit des résultats tangibles. En effet, à l’occasion de la fête nationale d’indépendance saoudienne célébrée à Dakar, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Abdourahmane Sarr a indiqué que ce partenariat s’est concrétisé à travers la réalisation de plus de 27 accords de prêts pour le financement de 27 programmes, représentant environ 500 millions de dollars US, soit plus de 278 milliards de francs CFA. (Source Le Soleil)

Présidentielle au Malawi : Chakwera et Mutharika se proclament vainqueurs, la Commission électorale appelle au calme

Le Malawi est suspendu à l’annonce officielle des résultats de l’élection présidentielle du 16 septembre, mais déjà la tension monte. Les deux principaux rivaux, le Président sortant, Lazarus Chakwera, et son prédécesseur, Peter Mutharika, revendiquent chacun la victoire, plongeant le pays dans une incertitude politique à haut risque.

Ce qui se passe au Malawi laisse un air de déjà-vu. Le scénario post-électoral dans lequel les deux principaux challengers revendiquent la victoire rappelle la situation du pays en 2020 où le Président sortant de l’époque, Peter Mutharika, et son principal vis-à-vis, Lazarus Chakwera, se proclamaient chacun vainqueur. Cinq ans plus tard, les mêmes revendications avec les mêmes personnages, mais dans une inversion des rôles. (Source Afrik.com)

A Madagascar, Andry Rajoelina tâte le terrain en vue d’un troisième mandat

Malgré les démentis officiels, les intentions du chef de l’Etat manquent de clarté et alimentent les craintes d’une possible révision de la Constitution en vue de son maintien au pouvoir après 2028.

L’échéance de la prochaine élection présidentielle à Madagascar, fixée à 2028, a beau être lointaine, l’hypothèse d’un troisième mandat d’Andry Rajoelina s’est glissée au cours des dernières semaines dans le champ des possibles sous la forme de déclarations lancées comme une évidence par quelques députés de la majorité désireux de donner au président le temps de réaliser son programme. (Source Lemonde Afrique)

L'Éthiopie va construire le plus grand centre national intégré de réadaptation sanitaire d'Afrique de l'Est

Le ministère de la Santé a souligné que le centre national intégré de réadaptation, dont la construction vient de débuter, marquera une étape importante dans l'intégration des infrastructures sanitaires éthiopiennes.

La ministre de la Santé, le Dr Mekdes Daba, a lancé la construction du Centre national intégré de réadaptation à Gefersa, dans la ville de Sheger, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté de hauts responsables gouvernementaux et des praticiens médicaux. (Source Ethiopian News Agency)

La France qualifie deux diplomates maliens «persona non grata» et arrête sa coopération antiterroriste avec Bamako

Le ton monte à nouveau entre Paris et Bamako. La France a déclaré persona non grata deux diplomates maliens en poste à Paris. C'est une réponse à l'arrestation le mois dernier à Bamako d'un diplomate français accusé par la junte malienne d'être un espion impliqué dans une tentative de déstabilisation.

Bamako confirme : deux de ses diplomates accrédités à Paris ont été déclarés persona non grata par la France. Ils ont jusqu’à ce 20 septembre 2025 pour quitter le territoire français. D’après les informations de RFI, ces deux diplomates étaient des agents des services de renseignements maliens à Paris. (Source PressAfrik)

Togo : Adebayor s’engage contre le racisme dans le football

La FIFA vient de lancer une initiative dans sa lutte contre le racisme et les discriminations dans le football. Pour porter ce combat, l’instance mondiale a choisi de confier la parole à ceux qui en ont fait l’expérience directe : les légendes du ballon rond.

Parmi ces figures emblématiques, le Togolais Sheyi Emmanuel Adebayor figure en bonne place aux côtés d’icônes africaines comme l’Ivoirien Didier Drogba et le Libérien George Weah. Ensemble, ils intègrent un panel international chargé de porter la voix des joueurs et de sensibiliser l’opinion publique comme les instances dirigeantes du football. (Source togonews)