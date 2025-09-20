Cote d'Ivoire: SITLA 2025 - Abidjan célèbre l'innovation au service d'un tourisme compétitif

Le Parc des Expositions d'Abidjan, à Port-Bouët, a vibré ce vendredi 19 septembre 2025 au rythme de la 10e édition du Salon International du Tourisme et des Loisirs d'Abidjan (SITLA). Placée sous le thème « Innovations technologiques : un facteur de développement du tourisme et des loisirs », cette édition marque le retour éclatant de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale du tourisme.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière, Kobenan Kouassi Adjoumani, représentant le Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, parrain de l'événement. Plusieurs hautes personnalités ont honoré l'occasion de leur présence, parmi lesquelles Mme Jessica Davis Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur de cette édition, ainsi que Dr Aka Aouéle, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), M. Roger Adom, ministre, et les ministres du Tourisme de la Gambie et de la République Démocratique du Congo.

Une vitrine d'échanges et d'opportunités

Au-delà de son éclat protocolaire, le SITLA 2025 s'impose comme une plateforme d'échanges et d'opportunités. Experts, opérateurs économiques, investisseurs et décideurs politiques y croisent leurs visions pour un tourisme ivoirien plus compétitif et attractif. L'accent mis sur l'innovation technologique illustre la volonté des autorités de faire du secteur un levier stratégique de développement durable, de création d'emplois et de rayonnement international.

Le salon ambitionne de renforcer la visibilité de la Côte d'Ivoire comme destination privilégiée en Afrique de l'Ouest. À travers conférences, expositions et rencontres B2B, il ouvre la voie à de nouvelles synergies entre acteurs locaux et internationaux, tout en consolidant la stratégie nationale « Sublime Côte d'Ivoire » portée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Avec cette 10e édition, le SITLA confirme son statut de rendez-vous incontournable pour positionner le tourisme et les loisirs comme piliers du développement économique et de l'attractivité de la Côte d'Ivoire.