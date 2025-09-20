Afrique: L'IA au service de la conformité - Afreximbank et la BNR préparent un Forum stratégique à Kigali

L'intelligence artificielle (IA) s'invite au coeur du commerce africain. Elle sera au centre des échanges du Forum sur la conformité d'Afreximbank 2025 (ACF2025), prévu du 12 au 14 novembre 2025 à Kigali (Rwanda), organisé par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) en partenariat avec la Banque nationale du Rwanda (BNR).

Placée sous le thème « Meilleure conformité-Meilleur commerce : Adopter l'IA pour promouvoir et sécuriser le commerce grâce à un cadre moderne de conformité LBC/FT », cette édition entend démontrer comment l'IA peut transformer la gouvernance financière et renforcer la transparence dans les échanges transfrontaliers.

L'IA permet aujourd'hui d'accélérer l'évaluation des risques, de perfectionner la détection des fraudes, de simplifier la diligence raisonnable et de surveiller les transactions en temps réel. Autant d'innovations destinées à lutter contre la criminalité financière, sécuriser les flux commerciaux et rassurer les partenaires internationaux.

Le Dr George Elombi, Vice-président exécutif et président entrant d'Afreximbank, a souligné que « l'IA n'est pas l'avenir de la conformité, elle façonne déjà son présent ». Selon lui, les cadres de conformité robustes ouvrent la voie à une intégration renforcée de l'Afrique dans l'économie mondiale et stimulent l'accès au financement.

De son côté, Mme Soraya M. Hakuziyaremye, Gouverneure de la BNR, a insisté sur l'importance de la conformité comme « pierre angulaire de la stabilité financière, de la confiance et de la croissance durable ». Elle a rappelé que l'accueil de ce Forum par le Rwanda reflète son rôle de leader dans l'adoption des innovations financières.

Des thématiques cruciales pour l'Afrique et le monde

L'ACF2025 abordera des sujets clés, notamment, l'intégration de l'IA dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), les leçons tirées des pays africains sortis de la liste grise, la détection du blanchiment fondé sur le commerce (TBML), les meilleures pratiques en correspondance bancaire, et des cas pratiques d'utilisation de l'IA dans l'intégration des clients et la surveillance des flux financiers.

À l'instar de l'édition 2024 à Dakar, qui avait réuni des délégués de 36 pays, l'ACF2025 devrait connaître une affluence record. Banquiers centraux, régulateurs, institutions financières, juristes, fintechs, auditeurs et agences de renseignement financier sont attendus pour partager expériences et bonnes pratiques.

En mettant l'accent sur l'IA, Afreximbank confirme sa volonté de faire de la conformité non pas une contrainte, mais un levier stratégique de commerce et de croissance pour l'Afrique.