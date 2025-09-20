Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes - Beugré Mambé lance le programme Dicefa à Abobo

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a procédé le vendredi 19 septembre 2025, au complexe sportif d'Abobo, au lancement du Programme de développement des initiatives et des capacités économiques des femmes pour leur autonomisation (Dicefa).

Initiative du gouvernement ivoirien, pilotée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ce programme est doté d'un budget de 28 milliards de Fcfa sur cinq ans (2025-2030). Il s'inscrit dans la vision d'une Côte d'Ivoire moderne, inclusive et prospère, en cohérence avec les Objectifs de développement durable (Odd). « Le Président Alassane Ouattara sait que ce sont nos mamans qui, dans les champs, préparent la terre et la nourrissent de nos semences afin de nous permettre d'avoir des cultures vivrières », a souligné le Premier ministre.

C'est pour cela, dit-il, que le Président de la République a décidé d'améliorer les conditions de travail des femmes de Côte d'Ivoire en mettant en place, à côté des marchés régionaux du ministère du Commerce et de l'Industrie, des dispositifs pour regrouper les cultures vivrières afin de les stocker, les conditionner, les transformer et les commercialiser.

« En faisant cela, il permet à nos mamans de créer des entreprises », a insisté Beugré Mambé. Pour cette phase, du matériel d'une valeur de 1 milliard 547 millions 181 mille de Fcfa a été remis aux femmes. « À côté de ce matériel, un appui financier de près de 337 millions de Fcfa sera également octroyé. En additionnant l'ensemble, avec d'autres apports faits ce jour, ce sont plus de 2 milliards de Fcfa que le Président Alassane Ouattara met à la disposition de nos mamans de Côte d'Ivoire », a précisé Robert Beugré Mambé.

Au nom de la délégation, il a félicité les femmes pour la qualité de leur travail, qui contribue à nourrir les Ivoiriens, aussi bien en ville que dans les villages.