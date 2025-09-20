Cote d'Ivoire: Forum 'Invest in Vallée du Bandama' - Plus de 56 milliards de Fcfa d'intentions d'investissement enregistrés

« Le Forum Invest in Vallée du Bandama a enregistré 20 intentions d'investissement pour un montant total de 56 379 650 000 Fcfa », a annoncé Carole Eva Versteeg, directrice générale adjointe du Cepici, ce vendredi 19 septembre 2025, à la clôture de l'événement qui s'est tenu les 18 et 19 septembre à la préfecture de Bouaké, sur le thème : « Investir dans le district autonome de la Vallée du Bandama ».

Faisant le bilan de ce rendez-vous, qui visait à promouvoir les opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires afin de dynamiser le développement économique, social et culturel du district, Carole Eva Versteeg a précisé que cette première édition du forum a réuni plus de 700 participants, issus du monde des affaires en Côte d'Ivoire, en provenance du Canada, ainsi que d'organisations internationales d'appui au développement, notamment ceux du Japon.

La directrice générale adjointe du Cepici a également indiqué qu'un portefeuille de projets majeurs et structurants a été présenté aux investisseurs. Ce portefeuille, a-t-elle précisé, comprend 36 initiatives d'investissement, dont 21 projets accompagnés d'études de faisabilité et 11 opportunités d'investissement.

En marge des panels et échanges thématiques, le Forum a enregistré 16 rencontres d'affaires, dont 13 B2G le jeudi 18 septembre 2025, entre des chefs d'entreprise, le ministre-gouverneur du district de la Vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, et le Cepici. Le même jour, 13 B2B ont été organisés entre des acteurs économiques locaux et régionaux.

En ce qui concerne les intentions d'investissement enregistrées, elles portent, entre autres, sur le projet de la production d'énergie renouvelable basée sur la biomasse et le solaire ; la production industrielle et la transformation des céréales (riz, maïs) et de l'arachide, avec un accent sur la mécanisation, l'utilisation d'intrants performants et une exploitation optimale des terres ; le renforcement de la production et de la transformation du coton, de l'anacarde et de la mangue en s'appuyant sur les coopératives existantes, ainsi que le développement et la professionnalisation de la filière agropastorale, prenant en compte la production d'aliments, l'élevage, l'abattage et l'industrie laitière.

Les différentes opportunités clés d'investissement du district ont abouti à la formulation d'importantes recommandations. La principale qui sera mise en oeuvre, a-t-elle expliqué, est la création d'un comité de suivi, chargé de veiller à la concrétisation des intentions d'investissement en projets effectifs.