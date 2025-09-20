Cote d'Ivoire: Incivisme routier - 34 engins saisis sur l'Ex VGE par la Police spéciale

La lutte contre l'incivisme routier se poursuit avec rigueur à Abidjan. Le jeudi 18 septembre 2025, la Direction de la Police Spéciale de Sécurité Routière (DPSSR) du Ministère des Transports a mené une vaste opération inopinée sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny (Ex VGE), visant à faire respecter l'interdiction de circulation des engins à deux et trois roues sur ce tronçon stratégique.

Conduite personnellement par le Commissaire divisionnaire major Touré Abdul Kader, Directeur de la DPSSR, l'opération s'est déroulée entre 18 heures et 20 h 30. Résultat : 34 engins ont été saisis et immédiatement acheminés par les services de remorquage vers la fourrière administrative d'Anani, sur la route de Grand-Bassam.

Selon le Commissaire Touré, il s'agissait de rappeler aux usagers que l'État reste ferme face à l'indiscipline. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan de circulation en vigueur depuis le 15 mai 2025, qui interdit formellement les deux et trois roues sur l'Ex VGE, un axe où les accidents mortels liés à ces engins ont longtemps été fréquents.

Présent sur le terrain, le Directeur général des Transports terrestres et de la Circulation, Sacko Oumar, a insisté sur la portée pédagogique et dissuasive de l'opération : « Cette descente inopinée répond à l'urgence de rappeler aux usagers indélicats que la mesure d'interdiction est bel et bien en vigueur. Elle vise à mettre fin à l'indiscipline et à améliorer durablement la sécurité routière sur cet axe stratégique. »

Les autorités du Ministère des Transports entendent maintenir la pression avec des opérations régulières et ciblées, afin d'éradiquer les comportements à risque. Le Commissaire Touré a réitéré son appel à l'endroit des usagers : « Respecter le code de la route, c'est protéger des vies. Nos hommes resteront mobilisés tant que nécessaire pour garantir la sécurité sur le boulevard Houphouët-Boigny. »

Avec cette action coup de poing, le message est clair : la tolérance zéro est désormais la règle sur l'Ex VGE.