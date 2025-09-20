Cote d'Ivoire: Semaine internationale des personnes sourdes - Plaidoyer pour la reconnaissance de la langue des signes

La Fédération nationale des sourds de Côte d'Ivoire (Fenasoci) a lancé la Semaine internationale des personnes sourdes (Sips) et la Journée internationale des langues des signes 2025 (Jils). Elles se déroulent, du 18 au 25 septembre, à Abidjan. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier, à Yopougon.

Selon Ouattara Yegueleworo, chef de programme à la Fenasoci, le thème retenu par la Fédération mondiale des sourds (Fms) est : « Pas de droits de l'homme sans droits à la langue des signes ». Pour lui, ce message rappelle que la langue des signes n'est pas un « simple » outil de communication, mais un droit fondamental, garant de l'égalité et de la dignité des personnes sourdes.

En ce qui concerne la Sips, il a indiqué que, chaque jour, il y aura des sous-thèmes. Le 18 septembre, le sous-thème : « Pas de droits de l'homme sans droits à la langue des signes », lui a permis de relever qu'en Côte d'Ivoire, malgré « les efforts consentis », la communauté sourde « continue de faire face à de nombreux défis ». Notamment l'absence de reconnaissance « officielle » de la langue des signes de Côte d'Ivoire, le « faible accès » à l'éducation et la discrimination « persistante » sur le marché de l'emploi.

Le 23 septembre, se tiendra la Jils, au Centre pilote de Port-Bouët. Elle mettra en avant la culture sourde, à travers des plaidoyers et des prestations artistiques en langue des signes. Cela, dans le but de valoriser et de donner de la visibilité aux droits linguistiques.

Le 24 septembre, un atelier de plaidoyer sur l'accès des personnes sourdes au métier d'enseignant se tiendra au siège du Conseil national des droits de l'homme (Cndh). Il réunira des institutions éducatives, des décideurs publics, des experts et des organisations de la société civile. Cela, afin de formuler des recommandations concrètes en faveur d'une éducation véritablement inclusive. Le 25 septembre, les festivités s'achèveront par une table ronde sur l'emploi des personnes sourdes.

Bony Albert, par l'interprétation d'Angeline Kona, s'est dit honoré de s'exprimer en tant que premier président du conseil d'administration de la Fenasoci élu le 13 septembre. Cette fédération, selon lui, regroupe 27 associations de personnes sourdes vivant en Côte d'Ivoire.

À l'en croire, ces deux célébrations sont « capitales » pour sensibiliser l'opinion publique aux réalités, aux défis et aux aspirations des personnes sourdes. « Nous lançons un appel à la compréhension, à l'acceptation et à l'inclusion. Les personnes sourdes ne demandent pas de la pitié, mais le respect, l'égalité des chances et la reconnaissance de leurs droits », a-t-il conclu.