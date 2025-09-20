Cote d'Ivoire: Lancement du programme Dicefa - Kandia Camara rend hommage au Président Alassane Ouattara

Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a remercié le Président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir initié les assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire qui ont abouti à l'élaboration du programme ambitieux de Développement des initiatives et des capacités économiques des femmes pour leur autonomisation (Dicefa).

Elle s'exprimait le vendredi 19 septembre 2025, au complexe sportif d'Abobo, à l'occasion du lancement du programme Dicefa, en présence du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé. « Nous rendons hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, dont la vision éclairée a su placer la femme ivoirienne au centre de la stratégie nationale de développement », a déclaré Kandia Camara, soulignant que le Chef de l'Etat est conscient que le progrès d'une nation dépend du progrès de toutes les composantes, notamment celui des femmes et des filles.

« Nous l'assurons de notre soutien indéfectible. Femmes de Côte d'Ivoire, continuons de faire confiance à ce grand homme d'Etat qui est en train d'impacter positivement la vie des populations au niveau socio-économique et culturel », a-t-elle exhorté.

Elle a remercié la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, pour le travail qu'elle abat au quotidien pour le bonheur des femmes de Côte d'Ivoire. « Sous votre impulsion, nous constatons de grandes avancées concrétisées ce jour par le programme Dicefa », fait-elle observer. Aussi l'a-t-elle remerciée pour avoir choisi la commune d'Abobo pour abriter cette cérémonie de grande envergure.

« Chères femmes de Côte d'Ivoire, le programme que nous lançons aujourd'hui, va bien au-delà des simples soutiens matériels ou d'un financement supplémentaire. Il représente une conviction profonde, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Sa stabilité et son progrès passeront obligatoirement par une place importante des femmes dans ses sphères économiques et sociales », dit-elle.

Pour Kandia Camara, la réussite d'une femme doit servir de chemin pour éclairer une autre. « J'invite donc toutes les bénéficiaires du Dicefa à partager leur expérience, à soutenir celles qui démarrent », a conseillé le maire d'Abobo.