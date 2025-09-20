Cote d'Ivoire: Université de Bondoukou/1re Journée de l'excellence - 54 étudiants distingués

L'Université de Bondoukou a célébré, le jeudi 18 septembre 2025, la première édition de la Journée de l'excellence, un rendez-vous placé sous le haut parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara. Organisée dans la salle de conférence de 600 places, la cérémonie a honoré les meilleurs étudiants de l'année académique 2024-2025, ainsi que plusieurs acteurs de la communauté universitaire.

Au total, 54 étudiants, dont 17 filles et 37 garçons issus des différents parcours et niveaux de formation, ont été récompensés. Placée sous le thème « Cultiver l'excellence, inspirer le changement », cette célébration visait à encourager la persévérance et à promouvoir les valeurs de discipline et d'engagement.

Représentant le préfet, Constant Loan, secrétaire général de la préfecture, a salué les lauréats et rendu hommage au corps enseignant, formateur des « élites de demain ». Il a exhorté les étudiants à viser haut et à demeurer disciplinés pour atteindre l'excellence.

Pour sa part, le président de l'Université, Pr Ouattara Djakalia, a expliqué que cette initiative vise à mettre en lumière les étudiants méritants : « Nous avons décidé de présenter aux yeux de l'opinion publique ceux qui se sont distingués par leur sérieux et leur engagement ». Il a ensuite adressé ses remerciements au ministre de tutelle, aux partenaires-donateurs, aux enseignants, ainsi qu'au personnel administratif et technique pour leur soutien constant.

Les lauréats ont reçu divers lots, allant des ordinateurs portables aux tablettes, en passant par des kits pédagogiques, gadgets et numéraires. Selon Diabagaté Mamadou, représentant le maire de Bondoukou, cette journée traduit la volonté de l'Université de dépasser sa mission académique pour « promouvoir les valeurs suprêmes qui portent l'avancée des nations ».

Des prix au-delà des étudiants

Au-delà des étudiants, des prix honorifiques ont également distingué les directeurs d'UFR et d'École, les meilleurs agents administratifs et techniques, le personnel d'appoint, ainsi que le service de communication, désigné meilleur service de l'année. Un prix spécial de reconnaissance a été remis au ministre Adama Diawara, pour sa politique de gestion du secteur, et un autre au Pr Ouattara Djakalia, pour son leadership éclairé.

Le vice-président chargé de la pédagogie et de la vie universitaire, Pr Sié Justin Sib, président du comité d'organisation, a qualifié cette première édition de « symbole d'un engagement indéfectible vers l'excellence académique et la ferme volonté de stimuler l'adhésion des étudiants aux valeurs de réussite ».

Avec cette initiative, l'Université de Bondoukou ambitionne de faire de la Journée de l'excellence un rendez-vous annuel consacré à la célébration de la performance, à l'encouragement de l'innovation et au renforcement de la culture du mérite au sein de sa communauté.