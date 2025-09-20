Cote d'Ivoire: Développement local - Hermann Aboa investi à la tête de la mutuelle de Memni

Le tam-tam parleur de la génération Gnando de Memni, localité du département d'Alépé, a résonné, le 14 septembre, en signe d'unité et de vivre-ensemble entre ses fils et filles.

En effet, ce jour-là, Hermann Aboa, journaliste de formation et fils du village, a été porté à la tête de la Mutuelle pour le développement de Memni (Mudem), au terme d'une investiture solennelle.

Dès les premières heures, l'ambiance était à la fête. Le village a connu une journée d'exception, animée par la fanfare, les chants et les danses traditionnelles.

À l'entrée de Memni, les hôtes d'honneur ont été accueillis par le Fakwué, avant de prendre part à une procession qui les a conduits à la place publique. Celle-ci, baptisée du nom du président du conseil régional de La Mé, Patrick Achi, haut patron de la cérémonie, avait fière allure.

Richement décorée, elle abritait un vaste chapiteau dressé pour recevoir autorités administratives, coutumières, élus et présidents de mutuelles venus de la région.

Dans son allocution, Hermann Aboa a rappelé que la création de la Mudem visait à combler un vide laissé, depuis près de quarante ans, par la défunte Association de développement de Memni (Assodem). « Nous avions besoin d'un outil fédérateur, capable de porter les projets de notre village. La Mudem se veut une réponse à ce besoin et un instrument de cohésion », a-t-il expliqué après avoir été investi par Michael Yapo, président de la Fédération des mutuelles de La Mé (Femumé).

Il a également rendu hommage à ses devanciers, tout en exprimant sa reconnaissance à Patrick Achi pour son engagement constant en faveur du développement local. Il a mis en lumière les défis auxquels Memni est confronté. « Notre village a de grandes potentialités. Pour les transformer en richesses, il nous faut conjuguer nos efforts et compter sur la solidarité de tous », a-t-il précisé. Comme défis, il a cité notamment l'accès à l'eau potable, la modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires ainsi que la promotion de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes.

Le chef de village, Aguié Grégoire, visiblement ému, a salué « un moment historique » attendu depuis longtemps.

Pour sa part, la présidente des femmes, Micheline Atsain, après avoir remis les attributs au nouveau président, a exprimé la gratitude de ses soeurs aux autorités. Elle a particulièrement remercié Célestine Trazéré Olibé, député d'Issia, représentant la ministre Nassénéba Touré, marraine de la cérémonie. Elle a égrainé un chapelet de doléances. Entre autres, la réhabilitation du centre féminin, l'acquisition de broyeuses et un appui financier pour soutenir les Activités génératrices de revenus (Agr).

Quant à Yapo Michaël, président de la Femumé et représentant de Patrick Achi, il a félicité le nouveau bureau et l'a assuré du soutien de La Mé.

La remise des documents relatifs à la création de la Mudem fut le point d'orgue de la journée, scellant ainsi la prise de fonction d'Hermann Aboa.