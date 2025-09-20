Cote d'Ivoire: Jacqueville - Un foyer de jeunes filles scolarisées inauguré

Après avoir repris en main le projet et achevé les travaux, la Fondation Petroci a solennellement remis aux bénéficiaires, le 17 septembre, à Jacqueville, le nouveau bâtiment du "Foyer Joanna". Un centre d'hébergement de jeunes filles scolarisées, selon une note d'information.

La directrice de la fondation donatrice, Touré Aya Virginie, a coupé le ruban symbolique, consacrant la livraison de l'infrastructure. C'était en présence du président du conseil d'administration de Petroci Holding, Joachim Beugré, également maire de Jacqueville.

« C'est avec une joie et une profonde émotion que nous sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration du nouveau bâtiment du "Foyer Joanna", un lieu qui sera désormais une maison, un refuge et un tremplin pour de nombreuses jeunes filles », a dit Touré Aya Virginie, soulignant que ce centre est plus qu'un lieu d'hébergement. Et d'ajouter : « C'est un espace de rencontre, de partage, de convivialité et d'apprentissage de la vie en communauté. Un endroit où l'on forge des amitiés durables, apprend la solidarité, la discipline le respect de soi et des autres ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour elle, la réalisation de cet édifice est une satisfaction morale pour la Fondation Petroci. Cet acte est un symbole. Il témoigne de la ferme volonté d'offrir aux jeunes filles (collégiennes, lycéennes, orphelines ou issues de milieux défavorisés) un cadre de vie agréable, sécurisé, propice à leur épanouissement personnel, scolaire et social.

Aude Gnondolai, présidente de l'Ong "Mère de la collégienne" chargée de la gestion du foyer, a exprimé sa gratitude au donateur et à ses partenaires.

« Nous remercions la Fondation Petroci pour l'achèvement de ce centre qui va permettre aux jeunes filles de d'évoluer dans un environnement sécurisé. Plus qu'un foyer, la fondation donne de l'espoir à ces nombreuses jeunes filles qui ont désormais un toit pour dormir et se concentrer sur leurs études. Nous disons également merci au maire de Jacqueville pour le don du terrain et à tous ceux qui nous accompagnent au quotidien », a-t-elle déclaré.