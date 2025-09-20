Cote d'Ivoire: 19 septembre - L'Union des Houphouëtistes appelle à la paix et à la responsabilité avant la présidentielle

19 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À l'occasion de la Journée de Mémoire et d'Engagement pour la Paix, l'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a livré un message empreint d'émotion et de responsabilité, rappelant à la Nation ivoirienne les douloureux événements du 19 septembre 2002 et leurs lourdes conséquences sur l'unité nationale.

Dans sa déclaration, signée par son président, Valy Touré, l'UHR s'est inclinée devant la mémoire des victimes de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire pendant huit années, jusqu'à la crise post-électorale de 2010 ayant coûté la vie à plus de 3 000 compatriotes.

« Nous n'oublions pas les larmes, les déchirures et les traumatismes que notre Nation a traversés », a souligné l'UHR, qui a également exprimé sa compassion aux familles endeuillées.

À quelques semaines de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, que certains redoutent par crainte d'un retour de violences, l'UHR appelle les acteurs politiques à privilégier l'intérêt national sur toute ambition personnelle.

« Que la conquête du pouvoir ne vaille jamais le prix du sang des Ivoiriens », insiste la déclaration.

L'organisation exhorte en outre les institutions électorales à garantir impartialité, transparence et équité, gages de la confiance citoyenne. Aux populations, elle rappelle que « la Côte d'Ivoire appartient à tous » et que son avenir ne peut se construire que dans la fraternité et l'unité.

Se réclamant de l'héritage du Président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Nation, l'UHR réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs de dialogue, de tolérance et de paix.

« Souvenons-nous de notre passé, non pour raviver les rancunes, mais pour en tirer la force de ne plus jamais retomber dans la haine et la division », a déclaré Valy Touré, avant de conclure : « Ensemble, faisons le choix de la paix. Ensemble, faisons le choix de la vie paisible. »

À travers ce message, l'UHR entend contribuer à renforcer la cohésion nationale et à inscrire la prochaine élection dans un climat apaisé, garant de la stabilité et du développement durable du pays.

