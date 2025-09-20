Afrique: Éliminatoires Coupe du monde U20 (2e tour) - La Côte d'Ivoire face au Maroc ce dimanche

19 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

La sélection U20 dames de la Côte d'Ivoire croise le fer avec son homologue du Maroc, le 21 septembre, au stade Félix Houphouët- Boigny, dans le cadre du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026 de la catégorie. Le match retour se disputera le 28 septembre 2025, au Maroc.

Cette double confrontation permettra au nouveau sélectionneur ivoirien de tester ses joueuses. Le groupe, qui a eu droit à quatre regroupements, à toute l'attention de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Cela, en vue de mettre les filles dans les meilleures conditions pour franchir cette étape. Elles sont conscientes que ce second tour qui les opposent aux Lionnes de l'Atlas ne sera pas de tout repos.

N'Guessan Nadège et ses coéquipières ont fait preuve de solidité et d'une force mentale pour renverser les Gambiennes (aller 0-1, retour 0-5) lors du 1er tour.

Cependant, contre les Marocaines, elles devront jouer la carte de la prudence, tout en faisant preuve de concentration et de discipline.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Liste des joueuses

Gardiennes

Konan Lamfir Oceane (Stella)

Zaddy Kaholo (Stella)

Kela Rosine Marie (Isfc)

Défenseuses

Akessé Marie Josée (Rf Cocody)

Djan Lou Audrey (Juventus)

Yabré Bimanta (Inter)

Digbeu Priscillia (Cfad)

Doukouré Lucie (Stella)

Kanga Akissi Rebecca (Glory Fc)

Yapi Affo Marie-Grâce (Agir)

Milieux

Bouazo Gemima (Agir)

Brou Sopie (Asec)

Fofana Mama Junior (Atletico)

Koné Alimatou Zea (Agir)

N'Dri Amenan Grâce (Atletico)

Traoré Sara (Stella)

Seri Grâce Ruth (Fc Nordsjaelland)

Ouédraogo Safi (Nordsjaelland)

Attaquantes

Abbé Bah Naomie (Asec)

Aliko Ruth Salomé (Sekala)

N'Guessan Rolande (Yakro Fc)

N'Guessan Nadège (Asec)

Traoré Yoh Mankoura (Juventus)

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.