Afrique: Éliminatoires Coupe du monde U20 (2e tour) - La Côte d'Ivoire face au Maroc ce dimanche

La sélection U20 dames de la Côte d'Ivoire croise le fer avec son homologue du Maroc, le 21 septembre, au stade Félix Houphouët- Boigny, dans le cadre du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026 de la catégorie. Le match retour se disputera le 28 septembre 2025, au Maroc.

Cette double confrontation permettra au nouveau sélectionneur ivoirien de tester ses joueuses. Le groupe, qui a eu droit à quatre regroupements, à toute l'attention de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Cela, en vue de mettre les filles dans les meilleures conditions pour franchir cette étape. Elles sont conscientes que ce second tour qui les opposent aux Lionnes de l'Atlas ne sera pas de tout repos.

N'Guessan Nadège et ses coéquipières ont fait preuve de solidité et d'une force mentale pour renverser les Gambiennes (aller 0-1, retour 0-5) lors du 1er tour.

Cependant, contre les Marocaines, elles devront jouer la carte de la prudence, tout en faisant preuve de concentration et de discipline.

Liste des joueuses

Gardiennes

Konan Lamfir Oceane (Stella)

Zaddy Kaholo (Stella)

Kela Rosine Marie (Isfc)

Défenseuses

Akessé Marie Josée (Rf Cocody)

Djan Lou Audrey (Juventus)

Yabré Bimanta (Inter)

Digbeu Priscillia (Cfad)

Doukouré Lucie (Stella)

Kanga Akissi Rebecca (Glory Fc)

Yapi Affo Marie-Grâce (Agir)

Milieux

Bouazo Gemima (Agir)

Brou Sopie (Asec)

Fofana Mama Junior (Atletico)

Koné Alimatou Zea (Agir)

N'Dri Amenan Grâce (Atletico)

Traoré Sara (Stella)

Seri Grâce Ruth (Fc Nordsjaelland)

Ouédraogo Safi (Nordsjaelland)

Attaquantes

Abbé Bah Naomie (Asec)

Aliko Ruth Salomé (Sekala)

N'Guessan Rolande (Yakro Fc)

N'Guessan Nadège (Asec)

Traoré Yoh Mankoura (Juventus)