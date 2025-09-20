Afrique: Mercato - Mory Cheick Keïta signe en Afrique du Sud

L'ailier ivoirien, Isaac Mory Cheick Keïta, s'offre un nouveau challenge, après plusieurs années passées sur le vieux continent. Le joueur de 29 ans va tenter de se relancer, après un passage à Niort, en France (18 matchs, 5 réalisations), lors de la saison 2023-2024. Récemment, Il a paraphé un contrat d'un an renouvelable avec le club TS Galaxy FC de première division sud-africaine.

Le fils cher à l'honorable Mariam Traoré a débuté avec son nouveau club, le 17 septembre. Il a pris part aux dix dernières minutes du match de la 6e journée de la Premier Soccer League qui a opposé TS Galaxy FC à Richards Bay. Le score final était de 1 but partout, avec un pénalty en fin de rencontre arrêté par l'international ivoirien, Ira Tapé.

Pour ce qu'il nous a été donné de voir, Mory Cheick Keïta fera du bien dans son couloir. Dribbleur fin et excellent passeur, il sera un appui précieux pour les attaquants du club. Le joueur entend saisir cette opportunité pour faire parler son talent.

L'ex-patronne du Conor-Fif, la sénatrice Mariam Dao Gabala, a été témoin de la signature. Monsieur Logon, ministre conseillé à l'ambassade de Côte d'Ivoire au pays de Nelson Mandela, était également présent.