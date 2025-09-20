Cote d'Ivoire: Toumodi - Le groupe scolaire Binava entièrement rénové et remis aux autorités éducatives

Les autorités du système éducatif de Toumodi ont réceptionné le mardi 16 septembre 2025, les clés du groupe scolaire Binava, totalement rénové par Tidiane Kaba Diakité, directeur du Domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre à la Direction générale des impôts (Dgi), par ailleurs fils et cadre de la localité.

Outre la construction d'une grande clôture neuve, les travaux ont porté sur la rénovation de 36 salles de classe, de deux écoles maternelles, de huit bureaux de directeurs, de 36 bureaux pour les enseignants, ainsi que sur la construction d'une nouvelle bibliothèque, d'un forage d'eau potable et de huit latrines.

On note également la réalisation de deux fontaines publiques pour les populations riveraines, d'un préau de 150 m² pour les élèves et le corps enseignant, ainsi que l'électrification de l'ensemble de l'école et de toutes les salles de classe. Les aménagements extérieurs comprennent des espaces verts, la décoration de la clôture, ainsi que des aires de jeux (un grand terrain et quatre terrains de maracana).

La cérémonie de remise a aussi été l'occasion de distinguer plusieurs directeurs, enseignants et meilleurs élèves, à travers la remise de kits scolaires et de diplômes.

En réponse aux remerciements des responsables communautaires, des parents d'élèves et de la communauté éducative, Tidiane Kaba Diakité a expliqué que son initiative vise à contribuer à la formation des futurs cadres de Toumodi, appelés à porter le développement local.

« Le plus important pour nous, c'est de doter Toumodi des armes nécessaires pour son développement : un capital humain de qualité », a-t-il déclaré.