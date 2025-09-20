Sénégal: Projet natur'elles - La Socodevi alphabétise et initie 374 femmes du delta du Sine-Saloum au numérique

Dans le cadre du projet Natur'Elles, la Socodevi a alphabétisé 374 femmes des départements de Foundiougne et de Fatick. Une initiative qui vise à autonomiser les bénéficiaires et à les aider à utiliser les outils technologiques pour mieux développer leurs activités génératrices de revenus. Hier, les acteurs du projet étaient à Toubacouta (Foundiougne) pour célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation.

374 femmes du delta du Sine-Saloum ont bénéficié du programme d'alphabétisation initié par la Socodevi à travers le projet Natur'Elles. Hier, à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée à Toubacouta (Foundiougne), les acteurs du projet ont dressé le bilan de leurs activités, en présence des autorités éducatives de la région. Selon le coordonnateur des opérations du projet Natur'Elles, l'enseignement s'est déroulé dans les règles de l'art. « Nous avons enregistré un taux de réussite de 80 %, ce qui est très satisfaisant », se félicite Mamadou Lamine Diédhiou.

Pour cette première cohorte, les apprenantes sont réparties dans douze classes : sept dans le département de Foundiougne et cinq à Fimela (département de Fatick). Les cours sont dispensés en sérère, wolof et soninké. Ce programme d'alphabétisation a pour objectif de permettre aux femmes de lire et d'écrire dans leurs langues locales, mais aussi de gérer leur propre comptabilité, grâce notamment à l'intégration de la littératie financière dans le programme. Comme le souligne Mbacké Thioune, secrétaire général de l'Inspection d'académie de Fatick (IA), « il faut préparer les adultes à se prendre en charge. Donc, en plus des compétences à acquérir en lecture, en mathématiques, etc., cet enseignement permet aussi d'accompagner les femmes dans leurs activités génératrices de revenus en développant les aptitudes nécessaires à l'entrepreneuriat ».

Afin d'adapter les apprenantes aux outils technologiques, le projet a jugé nécessaire de les initier au numérique, conformément au thème de la journée : « L'alphabétisation à l'ère du numérique ».

D'après Ndella Faye, spécialiste en égalité des genres du projet Natur'Elles dans le delta du Sine-Saloum, « la formation de ces femmes au numérique facilite leur autonomisation et leur accès aux instances de décision, surtout dans un monde marqué par le développement technologique ». Elle ajoute que ce besoin d'accompagnement est né dans un contexte fortement marqué par l'analphabétisme des femmes dans les zones d'intervention.

À en croire M. Thioune, SG de l'IA de Fatick, les classes ont été techniquement évaluées selon le continuum programmatique, les supports andragogiques, les cahiers de l'apprenant, le quantum horaire... sans oublier le dispositif mis en place pour garder les bébés, afin de permettre aux mamans de suivre les cours en toute sérénité.

Présent dans la zone depuis 2023, le projet Natur'Elles de la Socodevi a toutefois lancé ce programme d'alphabétisation depuis un peu moins de dix mois.