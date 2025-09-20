Sénégal: Coopération - Plus de 278 milliards de F CFA alloués au Sénégal par l'Arabie Saoudite

Le Sénégal a reçu environ 500 millions de dollars US, soit plus de 278 milliards de francs CFA. Ce financement de l'Arabie Saoudite a été alloué à travers la réalisation de plus de 27 accords de prêts pour le financement de 27 programmes depuis le début de la coopération entre les deux pays.

L'annonce a été faite jeudi, par le ministre sénégalais en charge de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, à l'occasion de la fête nationale d'indépendance saoudienne célébrée à Dakar.

La coopération au développement entre le Sénégal et l'Arabie saoudite mise en oeuvre depuis plusieurs décennies, a produit des résultats tangibles. En effet, à l'occasion de la fête nationale d'indépendance saoudienne célébrée à Dakar, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Abdourahmane Sarr a indiqué que ce partenariat s'est concrétisé à travers la réalisation de plus de 27 accords de prêts pour le financement de 27 programmes, représentant environ 500 millions de dollars US, soit plus de 278 milliards de francs CFA.

« Ce partenariat est structuré et globalement dynamique. Il repose sur des relations diplomatiques solides et une convergence d'intérêts autour de projets d'investissement, de financements concessionnels et d'accords stratégiques », a soutenu le ministre.

L'Arabie saoudite, à travers ses institutions publiques et ses fonds souverains, poursuit M. Sarr, est un partenaire « important » du Sénégal dans plusieurs secteurs clés du développement.

« Cette coopération qui se veut féconde, est particulièrement présente dans les secteurs stratégiques comme celui des infrastructures ; du transport ; de l'éducation ; de la santé et de l'énergie », a-t-il témoigné.

95,1 milliards de FCFA pour 4 projets

Actuellement, renchérit le ministre Abdourahmane Sarr, l'Arabie saoudite, à travers le Fonds saoudien de Développement (FSD) participe au financement de quatre projets majeurs au Sénégal, pour un montant global de 95,1 milliards de FCFA.

« L'essentiel de ces financements, est orienté vers le secteur des infrastructures et services de transports routiers, avec une participation notable au projet d'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et au programme de désenclavement des zones de production agricoles et minières », a-t-il relaté.

Ce fonds soutient également, indique le ministre, le développement communautaire à travers son appui au Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC), illustrant l'approche inclusive de son intervention au Sénégal.

« La réévaluation au cours de cette année, de l'Accord de partenariat conclu entre la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) et la Société saoudienne ACWA Power pour la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer de la Grande côte conforte davantage le dynamisme de la coopération sénégalo-saoudienne », est réjoui M. Sarr.

Innover les modalités d'exercice de ce partenariat

Tout en saluant le modèle de partenariat entre les deux Etats, le ministère a souligné que le Sénégal entend approfondir davantage sa coopération au développement avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Ceci en l'inscrivant dans une dynamique de diversification plus accentuée et d'optimisation plus prononcée des retombées.

« Il revient à nos autorités respectives d'en redéfinir les contours en vue d'en accroitre mutuellement les avantages. Pour sa part, le Sénégal compte innover les modalités d'exercice de ce partenariat et ce, en conformité avec ses objectifs économiques stratégiques », a-t-il soutenu.

D'ailleurs, le ministre en charge de la Coopération estime que la participation du Royaume d'Arabie Saoudite, en qualité d'invité d'honneur à la prochaine édition du Forum Invest In Sénégal prévue les 07 et 08 octobre 2025, sera l'occasion pour les délégations sénégalaises et saoudiennes d'échanger de façon plus approfondie sur les nouveaux défis de la coopération bilatérale.