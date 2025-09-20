Afrique de l'Ouest: Fleuve Gambie - Toutes les stations hydrométriques en hausse

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée, pendant ces dernières 24 heures, par une hausse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou, Mako, Simenti et Gouloumbou.

À Kédougou, renseigne le bulletin hydrologique de la brigade des ressources en eau de Tambacounda et de Kédougou, il a été noté une hausse du plan d'eau de +100 cm vendredi matin à 08 h 00 par rapport à celui du 18 septembre à 08 h 00.

À Mako, le plan d'eau est en hausse de +13 cm vendredi matin à 08 h 00.

Le document indique qu'à Simenti, le plan d'eau est en hausse de +46 cm vendredi matin à 08 h 00.

Plus précisément, au niveau de la station de Kédougou, la hauteur d'eau notée vendredi matin à 08 h 00 est de 7,50 m contre 6,50 m le 18 septembre 2025 à 08 h 00, dépassant ainsi de 50 cm la cote d'alerte, qui est de 7 mètres.

Au niveau de la station de Mako, la hauteur d'eau notée ce vendredi à 08 h 00 est de 5,05 m contre 4,92 m le 18 septembre 2025 à 08 h 00.

« Au niveau de la station de Simenti, la hauteur d'eau notée ce vendredi matin à 08 h 00 est de 9,75 m contre 9,29 m le 18 septembre 2025 à 08 h 00. Au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau notée ce vendredi matin à 08 h 00 est de 8,64 m contre 8,45 m le 18 septembre 2025 à 08 h 00 », rapporte en outre le bulletin hydrologique.