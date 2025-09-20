Sénégal: Services de santé - La tutelle veut digitaliser le paiement dans les structures publiques

19 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est à pieds d'oeuvre pour l'adoption des moyens de paiement numériques dans les services de santé publics à travers le Sénégal.

Dans le but de faciliter l'accès aux services de santé tout en modernisant les modes de paiement pour davantage d'efficacité et de transparence, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) a engagé une série de rencontres avec les parties prenantes.

« Dans cette dynamique, le MSHP a tenu une séance de travail, ce jeudi 17 septembre 2025 avec une équipe de Wave Sénégal, afin d'explorer les perspectives d'enrôlement des structures sanitaires dans l'utilisation des moyens de paiement numériques », renseigne la tutelle à travers une note publiée vendredi.

Cette rencontre a permis aux deux entités d'identifier les conditions préalables et les procédures nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet, tout en examinant les opportunités de collaboration entre le ministère et Wave.

