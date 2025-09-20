Sénégal: Inondations à Touba - Le gouvernement mobilise 2,5 milliards de F CFA pour un plan d'urgence

Le gouvernement du Sénégal a annoncé la mobilisation d'une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA pour accompagner le plan d'urgence destiné à lutter contre les inondations à Touba.

Cette annonce a été faite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, lors d'une visite à Touba ce vendredi. Selon lui, 1 milliard de francs CFA sera consacré à la réalisation des travaux, tandis que les 1,5 milliard restants serviront de soutien aux sinistrés.

Les inondations ont touché plusieurs quartiers de Touba, contraignant des familles à quitter leurs domiciles. Le ministre a rappelé que des efforts avaient été consentis pour éviter de telles situations, mais les fortes pluies ont eu raison de ces aménagements. Il a également souligné que des travaux d'assainissement avaient été effectués avant le début de l'hivernage, ce qui a permis à certaines zones d'être épargnées. Le ministre estime que les eaux seront évacuées de la ville dans quelques jours, rappelant que des moyens conséquents sont déjà mobilisés.

Pour une solution définitive, le ministre a précisé que les eaux pluviales devront être drainées vers la vallée du Sine. Il a sollicité l'appui du khalife général des mourides pour pallier les difficultés éventuelles liées au déplacement de populations. Le khalife a remercié le ministre et sa délégation pour les efforts déployés et a invité l'État à redoubler d'efforts afin que Touba soit définitivement épargnée des inondations dans les années à venir.