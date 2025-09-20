Sénégal: Les prêtres s'engagent pour une Église synodale et autonome

Du 15 au 19 septembre 2025, plus de 200 prêtres venus de tout le Sénégal et de la sous-région se sont retrouvés à Saint-Louis pour la 47e Assemblée générale de l'Union du Clergé Sénégalais (UCS).

Sous le thème « Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix », les prêtres ont prié, réfléchi et échangé sur les grands défis de l'Église au Sénégal. "vivre la synodalité, assurer une autonomie financière et liturgique, et renforcer l'engagement pour la justice et la paix".

À l'issue de ces cinq jours de session, une déclaration finale à été publiée, les prêtres y annoncent des résolutions telles que : "vivre la synodalité comme style de communion et de mission ;renforcer la formation liturgique ;bâtir une Église autosuffisante et solidaire ;agir pour la justice et la paix".

L'UCS appelle l'Etat du Sénégal à oeuvrer pour la paix, la souveraineté économique et la lutte contre les inondations. Elle invite les citoyens à rejeter la violence et à promouvoir le dialogue et afin aux fidèles catholiques à soutenir l'Église et prier pour la paix.