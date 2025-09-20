Afrique: CAN 2025 - Plus de 4 000 volontaires annoncés pour une édition « exceptionnelle » au Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) et le comité local d'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) ont officiellement lancé le programme de recrutement des volontaires pour la compétition.

Plus de 4 000 volontaires seront mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'événement, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Les jeunes intéressés ont jusqu'au 8 octobre 2025 pour s'inscrire à ce programme. Les volontaires sélectionnés auront pour mission d'appuyer l'organisation sur divers fronts, notamment les opérations médias, les services aux spectateurs, les accréditations, l'accueil des visiteurs et l'assistance aux supporters. Cette initiative vise à faire de la CAN 2025 une compétition exceptionnelle et à offrir une expérience immersive dans les coulisses du plus grand événement sportif africain.

Le Maroc, pays hôte de la compétition

Le Maroc accueillera la CAN (21 décembre au 18 janvier 2026) pour la deuxième fois de son histoire, après l'édition de 1988. La compétition se déroulera dans six villes et neuf stades à travers le pays : Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger, la ville de base de l'équipe du Sénégal.

La course au sacre africain

La Côte d'Ivoire, tenante du titre, tentera de défendre son trophée, tandis que le Sénégal, vainqueur de l'édition 2021, s'apprête à disputer sa 19e phase finale. Le tirage au sort, qui a eu lieu le 27 janvier 2025, a placé la Côte d'Ivoire dans la poule F en compagnie du Cameroun, du Gabon et du Mozambique.

De leur côté, les Lions du Sénégal sont logés dans la poule D avec le Bénin, le Botswana et la République démocratique du Congo. Ils entameront leur campagne le 23 décembre 2025 face aux Botswanais, avant d'affronter les Congolais le 27 décembre, et le Bénin le 30 décembre.