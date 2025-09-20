Sénégal: Inondations - 2,5 milliards pour renforcer le dispositif de lutte et soutenir les sinistrés à Touba

Touba — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé vendredi à Touba, la mobilisation d'une enveloppe supplémentaire de deux milliards cinq cents millions de francs CFA pour renforcer le dispositif de lutte contre les inondations et appuyer les populations sinistrées de la cité religieuse.

"Le Premier ministre a annoncé qu'en plus des moyens matériels, financiers et humains mobilisés dans le cadre du plan d'urgence, une enveloppe de deux milliards et demi sera dégagée pour renforcer le dispositif dans la ville de Touba", a déclaré le ministre en wolof lors d'une audience avec le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Selon lui, un milliard de francs CFA sera destiné aux travaux et à l'acquisition d'équipements de pompage, le reste devant servir au soutien des sinistrés.

En visite depuis jeudi dans la région de Diourbel pour constater le dispositif mis en place, Cheikh Tidiane Dièye s'est félicité du bon fonctionnement des installations réalisées au niveau de la grande mosquée de Touba, affectée l'année dernière par les eaux pluviales.

"Entre lundi et aujourd'hui, nous avons mobilisé tous les moyens nécessaires avec les services techniques dans une synergie d'action", a indiqué le ministre, ajoutant que les opérations de pompage se poursuivent pour libérer les quartiers inondés.

Il a annoncé la préparation d'un plan directeur couvrant l'ensemble de la ville de Touba pour apporter une solution durable aux inondations dans le contexte des changements climatiques.

Cheikh Tidiane Dièye a par ailleurs réaffirmé l'ambition de son département de réaliser des travaux de canalisation afin d'évacuer les eaux pluviales vers la vallée du Sine à travers les voies naturelles d'écoulement.

Il a sollicité, à cet effet, le soutien du khalife général des mourides pour sensibiliser les familles devant quitter leurs habitations dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet.