Sénégal: Matam - Des brèches fermées grâce à des entreprises locales (préfète)

Matam — Le préfète de Matam (nord), Téning Faye a salué, vendredi, l'accompagnement des entreprises installées dans le département qui ont procédé à la fermeture de certaines brèches et autres passages d'eau, dans le cadre de la prévention et la lutte contre les inondations.

"Pour ce qui est de la prévention, au niveau de Matam, nous avons pu bénéficier de l'accompagnement d'entreprises installées au niveau local pour fermer certaines brèches par où passaient des eaux du fleuve pour venir envahir les habitations", a-t-elle dit au cours d'un entretien avec l'APS.

Selon elle, la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a participé à la réhabilitation de la digue de Matam, en aménageant une diguette qui "pourra contourner les eaux qui viennent de la grande brèche en provenance de Tiguéré".

Du côté de la route menant vers Diamel où deux brèches avaient été identifiées, la Consortium d'entreprises (CDE) a aidé les autorités à fermer ces deux lieux de passage des eaux.

"Un travail similaire est en train d'être fait au niveau de Soubalo, un quartier de la commune de Matam. Nous pensons qu'avec ces travaux, l'écoulement des eaux pourra être ralenti et qu'elles seront orientées vers d'autres endroits. Aux quartiers Afia et Gourel Défa qui ont été impactés lors des dernières inondations, une tranchée a été ouverte grâce à Dental BTP pour permettre un écoulement gravitaire des eaux", a soutenu l'exécutive départementale.

Téning Faye estime que les autorités administratives ont beaucoup appris des inondations de l'année dernière, les poussant à mettre en place un plan de riposte présenté mardi au cours d'une réunion du Comité régional de gestion des inondations (CRGI).

Ce plan, d'après elle, "constitue un dispositif qui permet automatiquement aux acteurs d'être opérationnels en cas d'inondations" avec des services techniques déjà sensibilisés sur leurs rôles et responsabilités.

Elle a fait savoir que certaines communes ont également préparé des plans de riposte en cas d'inondations.

"Tout cela pour montrer notre degrés de préparation pour pouvoir aider et accompagner nos concitoyens", a déclaré Téning Faye.

Le département de Matam se prépare aux conséquences des lâchers d'eau en provenance de Manantali, qui risquent d'inonder des villages situés sur le Dandé Mayo.